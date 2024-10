PKO BP ma pilną sprawę do klientów. Przekaż też innym

PKO BP wydał pilny komunikat, z którym powinien zapoznać się każdy klient banku. Na szali się twoje pieniądze.

Chociaż banki i wszelkiej maści instytucje finansowe mogą robić wiele, aby zabezpieczyć nasze pieniądze, to zawsze najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu jesteśmy my sami. Dlatego cyberprzestępcy to właśnie nas starają się oszukać wszelkimi możliwymi sposobami. Przed jednym z nich przestrzega PKO BP.

PKO BP ostrzega

PKO Bank Polski ostrzega przed nową kampanią phishingową. Do klientów zaczęły trafiać wiadomości e-mail, w których cyberprzestępcy podszywają się pod bank. Można je rozpoznać między innymi po temacie "PKO przekazało potwierdzenie płatności – ID transakcji: P24CON*****”. W polu nadawcy znajdują się różne adresy, które udają PKO BP.

W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony w domenie cloud.demo.space. Na niej znajduje się złośliwe oprogramowanie, które pobierane jest na urządzenie. PKO BP ostrzega, że kliknięcie linku może skończyć się utratą pieniędzy.

Bank przypomina o kilku ważnych kwestiach bezpieczeństwa:

Pamiętaj: nasze e-maile i SMS-y nie zawierają linków,

zanim zalogujesz się do serwisu iPKO, zawsze sprawdzaj dokładnie adres strony,

linki do fałszywych stron zamieszczane są także w reklamach w wyszukiwarce i wyglądają jak zwykłe wyniki wyszukiwania.

- ostrzega PKO BP.

Bank przypomina też, że w razie wątpliwości warto skontaktować się z infolinią pod numerem 800 302 302.

