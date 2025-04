Szalona promocja w Media Expert. Ten sprzęt kosztował 170 złotych, a dziś kupisz go za 20 zł

Mowa tu o sprzęcie, którego standardowa cena w sklepie wynosi 169,99 złotych . Dziś jednak może on być wasz aż 150 zł mniej, czyli za jedyne 19,99 zł . Tym samym dostajemy głośnik w cenie małego kebaba. Mowa tu o głośniku Bluetooth SBS BT900 . I chociaż można mieć wątpliwości, czy za 169,99 złotych jest to dobry wybór, tak w kwocie 19,99 zł robi się z tego prawdziwa okazja życia .

SBS BT900

Jest to niewielki, 3-watowy głośnik Bluetooth, który pozwala nie tylko na odtwarzanie muzyki, ale także prowadzenie rozmów telefonicznych. Jest to użyteczna funkcja dla każdego, kto preferuje tryb głośnomówiący i liczy na wyższą głośność i jakość, niż oferuje mały głośniczek smartfona. Dodatkowo wyposażono go także w złącze AUX, dzięki czemu może działać także jako głośnik przewodowy. Natomiast jego wbudowana bateria pozwala na odtwarzanie muzyki do 5 godzin. A wszystko to za jedyne 19,99 zł.