mBank zapowiada prace techniczne. Nie zdziw się w niedzielę

mBank zapowiedział prace modernizacyjne. Już niedługo klienci mogą mieć problem z wpłacaniem pieniędzy za pośrednictwem automatów.

mBank, czyli jeden z najpopularniejszych banków w Polsce, poinformował o zaplanowanych pracach modernizacyjnych. Podlegać im będą wszystkie wpłatomaty i skutkować będzie to tym, że gotówka wpłacona na konto za pośrednictwem wpłatomatów nie od razu zostanie zaksięgowana i dodana na nasze konto.

mBank zapowiada prace modernizacyjne

W aplikacji mobilnej mBanku pojawia się informacja o tym, że w niedzielę 10 marca 2024 roku od godziny 9:00 do 17:00 będą trwały zaplanowane prace modernizacyjne, które obejmą wszystkie wpłatomaty w całej Polsce.

Dla klientów oznacza to, że jeżeli w tym czasie skorzysta ktoś z wpłatomatu, to pieniądze nie pojawią się od razu na jego koncie. Nie ma co jednak panikować, gdyż zostaną zaksięgowane zaraz po zakończeniu prac modernizacyjnych, czyli około 17:30.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: mBank