Ważna data dla klientów ING. Zaufaj, lepiej zapamiętać

Bank ING Bank Śląski wystosował do swoich klientów komunikat dotyczący utrudnień w dostępie do ich pieniędzy. Nie wypłacą ani nie wpłacą pieniędzy.

To planowana „awaria”, należy zachować spokój i odpowiednio się przygotować

Klienci, co do zasady, mogą spać spokojnie, ich środki na rachunkach są bezpieczne. Jeśli jednak ktoś planuje dokonać wypłaty środków lub skorzystać ze wpłatomatu sieci ING/Planet Cash, nie powinien czekać do ostatniej chwili.

W nocy z 29 na 30 września powyższe usługi mogą działać z przerwami lub być zupełnie niedostępne dla klientów ING Banku Śląskiego. Jak przy tym zapewnia biuro prasowe banku, transakcje we wrzutniach mogą być nadal realizowane w trybie off-line.

Przerwa techniczna nie będzie trwała długo, o ile wdrożenie IT zakończy się sukcesem. Przewidziany czas to od godziny 0:00 do 3:00 z 29 na 30 września. W komunikacie nie pojawiło się nic na temat transakcji kartowych czy dostępu do panelu klienta w aplikacji, czy przez WWW, co rozumiemy za brak przerw działania w przypadku tych kanałów dostępu. Bank przeprasza klientów za ewentualne utrudnienia.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis

Źródło tekstu: ING Bank Śląski, oprac. wł