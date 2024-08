PKO BP ostrzega klientów. Lada chwila usługi przestaną działać

Bank PKO Bank Polski wydał komunikat dla swoich klientów dotyczący istotnych utrudnień w dostępności szerokiego zakresu usług. Nie zadziała między innymi BLIK i płatności zbliżeniowe.

Nie zadziałają usługi PKO Bank Polski

Bank wylistował narzędzie i usługi, które już najbliższej nocy będą niedostępne dla klientów. Największym utrudnieniem może okazać się niedostępność aplikacji IKO, w tym płatności zbliżeniowych. Analogicznie przestanie działać odpowiednik aplikacji dla klientów biznesowych — czyli aplikacja mobilna iPKO Biznes.

Co więcej, w czasie prac informatycznych klienci banku będą zupełnie odcięci od platformy BLIK — nie będzie można korzystać z jej kodów.

Jesteś klientem PKO Bank Polski i nie masz dostępu do środków? Użyj tej metody

Pomimo wyżej wymienionych ograniczeń, PKO Bank Polski zapewni swoim klientom ciągły dostęp do operacji kartowych. Bez trudu zapłacimy kartą w sklepach stacjonarnych czy skorzystamy z bankomatów.

Trochę gorzej wygląda kwestia płatności internetowych, ale posiadacze kart 3D-Secure 2 będą mogli nadal je autoryzować kodem SMS i PIN-em do karty. Natomiast autoryzacja transakcji elektronicznych ma być dostępna za pomocą kodów SMS lub kartą kodów jednorazowych.

Nie działa BLIK w PKO BP, czy mam się czego obawiać?

Powyższe utrudnienia nie są związane z żadnymi ryzykami po stronie klientów. Ich pieniądze są bezpieczne i nie doszło do naruszeń bezpieczeństwa. To jedynie prace techniczne związane z konserwacją i rozwojem systemów teleinformatycznych PKO Banku Polskiego.

Potrzebujemy czasu na prace techniczne – niektóre nasze usługi będą niedostępne.

- tłumaczy PKO Bank Polski

Planowany termin prac to noc z 24 na 25 sierpnia, a dokładnie godziny od 00:00 do 05:00 w niedzielę 25 sierpnia. Jeśli planujesz późniejszy powrót do domu, być może warto mieć przy sobie asekuracyjnie jakąś gotówkę.

