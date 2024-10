Awaria w Alior Banku. Klienci odcięci od kont i aplikacji

Klienci Alior Banku borykają się z problemami technicznymi. Mają trudności w zalogowaniu się na swoje konta za pośrednictwem aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. Nie można skorzystać również z niektórych innych usług banku.

Nikt chyba nie lubi awarii w banku, która utrudnia nam korzystanie z jego usług oraz własnych pieniędzy. Tym razem dotknęło to klientów Alior Banku, którzy tuż przed południem zaczęli zgłaszać problemy z działaniem usług tego banku, a jednocześnie wyrażając swoje niezadowolenie w komentarzach w mediach społecznościowych. Wiele osób postanowiło również osobiście udać się do najbliższego oddziału Alior Banku, by dowiedzieć się, dlaczego nie mogą się zalogować na swoim koncie przez stronę WWW lub aplikację Alior Mobile. Klienci banku nie mogą wykonywać przelewów, sprawdzić stanu konta czy korzystać z BLIKA.

Jak sami się dowiedzieliśmy od pracownika banku, jest awaria aplikacji i nie wiadomo, jak długo może trwać. Pracownicy Alior Banku zalecają nie ruszać aplikacji, nic nie robić na siłę i sprawdzić wieczorem, czy już działa.

A profilu Alior Banku na Facebooku pojawił się też krótki komunikat o problemach:

Obecnie mogą występować problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Alior Online, Alior Mobile, Business Pro oraz Kantoru Walutowego. Trwają prace nad przywróceniem ich prawidłowego działania. Przepraszamy za niedogodności.

Alior Bank nie ujawnił przyczyn awarii ani nie podał przewidywanego czasu jej usunięcia. Pozostaje mieć nadzieję, ze nastąpi to szybko.

