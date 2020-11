Santander Consumer Multirent otwiera AutoSalon. Przedsiębiorcy wybiorą online samochód i sposób jego finansowania

AutoSalon to nowa usługa wprowadzona przez Santander Consumer Multirent, która umożliwia przedsiębiorcom jednoczesny wybór samochodu i sposobu jego finansowania online, w dowolnym miejscu i czasie.

„Kup auto w salonie... w swoim salonie. W leasingu przez Internet.” – w ten sposób Santander Consumer Multirent opisuje swoją nową platformę AutoSalon, na której przedsiębiorcy wybiorą dla siebie pojazd z bogatej, szczegółowo opisanej oferty najlepszych dealerów samochodowych z całej Polski. Jednocześnie w tym samym miejscu, po wybraniu konkretnego auta, zostają im zaprezentowane opcje finansowania leasingiem, w wariantach dopasowanych do ich potrzeb i możliwości. Cały proces aż do złożenia wniosku leasingowego prowadzony jest na portalu. Również podpisanie umowy może odbyć się zdalnie, poprzez dostępne komunikatory. Do dealera wybierze się dopiero, aby odebrać swoje auto lub zostanie ono dostarczone do niego pod dom, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z dealerem. Na każdym etapie klient ma możliwość skorzystania ze wsparcia dedykowanego doradcy, kontaktując się z nim telefonicznie.

Nowa usługa to odpowiedź na zmieniające się potrzeby właścicieli firm, co potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez Santander Consumer Multirent na potrzeby raportu „Auto w sieci”. Według nich, już prawie co trzeci przedsiębiorca chciałby kupić pojazd całkowicie zdalnie (28%). Ponadto, ponad połowa z nich chętnie od razu sfinansowałaby go w ten sam sposób (61%). W kolejnym etapie, poza samochodami nowymi i używanymi, zarówno osobowymi jak i dostawczymi do 3,5 t, w serwisie ofertę dla siebie znajdą również miłośnicy motocykli czy skuterów. Baza pojazdów w usłudze AutoSalon jest na bieżąco aktualizowana.

Z badań wynika, że ponad jedna trzecia klientów chętnie kupiłaby samochód przez Internet, a najbardziej ufa prezentacjom salonów dealerskich. My nie tylko odpowiadamy na te, ale wyprzedzamy kolejne potrzeby – dajemy klientom dostęp do szerokiej oferty najlepszych i sprawdzonych dealerów, których znamy od lat oraz całkowicie zdalny proces wyboru i finalizacji finansowania auta. Jeszcze nigdy cały proces nie był tak szybki, prosty i wygodny. Jesteśmy przekonani, że klienci pokochają to innowacyjne rozwiązanie.

– powiedziała Monika Kasprzyk, Dyrektor Działu Zdalnych Kanałów Sprzedaży z Santander Consumer Multirent

W zakładce AutoSalon na stronie www.scmultirent.pl klient w pierwszej kolejności wybiera najlepiej odpowiadający jego potrzebom pojazd – te są szczegółowo opisane. W kolejnym kroku, szybko i przejrzyście można wybrać optymalny sposób finansowania. Proces jest zautomatyzowany, nie wymaga podawania wielu danych. Daje klientowi również możliwość wyboru produktów dodatkowych takich jak ubezpieczenia w różnych wariantach, a także kartę paliwową. Po zakończeniu całego procesu z klientem kontaktuje się Doradca Santander Consumer Multirent i umawia spotkanie, na którym podpisywana jest umowa a następnie odbiór pojazdu.

Coraz większa popularność zakupów online, w tym produktów luksusowych, do jakich należą samochody sprawia, że jako firma nowoczesna i skupiona na rozwiązaniach dla klientów, chcemy szybciej niż inni trafić w ich potrzeby i oczekiwania. I to właśnie dlatego dziś proponujemy im usługę wyjątkową pod każdym względem. Klient może wybrać wymarzony samochód i otrzymać automatycznie najlepszą dla niego ofertę finansowania przez Internet, bez wychodzenia z domu.

– skomentowała Marta Kozłowska, Dyrektor Działu Produktu i Zarządzania Procesami Na Rynku Samochodowym

Trend wprowadzania sprzedaży online w powiązaniu z finansowaniem w branży motoryzacyjnej jest coraz powszechniejszy zarówno w USA, jak i w Europie. Według badań przeprowadzonych przez Cox Automotive w Wielkiej Brytanii, 60% tamtejszych dealerów twierdzi, że będzie w stanie oferować transakcje cyfrowe w ciągu dwóch lat. Jak zauważają niezależni branżowi eksperci, w 2035 roku to przede wszystkim leasing stanowić ma największy i najsolidniejszy fundament wzrostu w usługach finansowych związanych z rynkiem automotive. Na podobną przyszłość wskazują wyniki badania Santander Consumer Multirent opublikowane w raporcie „Auto w sieci”. Według nich aż 93% polskich przedsiębiorców bierze pod uwagę skorzystanie z leasingu, gdy pojawia się potrzeba wymiany firmowego samochodu. Wiąże się to między innymi ze zmianą preferencji konsumentów, którzy coraz częściej odchodzą od posiadania pojazdów na rzecz ich użytkowania.

Źródło tekstu: Santander Consumer Multirent