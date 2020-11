Visa rozszerza program Fintech Fast Track w Europie

Z czasem dynamicznie zmieniają się preferencje Europejczyków, dotyczące płacenia i otrzymywania płatności. Konsumenci i sprzedawcy w całej Europie coraz chętniej korzystają z płatności zbliżeniowych, mobilnych i internetowych za codzienne zakupy.

Zarządzanie pieniędzmi i doświadczenie zakupowe stają się w coraz większym stopniu cyfrowe, a fintechy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowych, bezpiecznych sposób płacenia i otrzymywania płatności dla konsumentów i sprzedawców. W ramach zwiększania wsparcia dla firm z ekosystemu płatniczego, Visa ogłosiła dwa nowe elementy programu Fintech Fast Track:

zestaw narzędzi dla partnerów, który ma pomóc fintechom w przyspieszeniu tempa ich rozwoju oraz lepszej obsługi klientów,

program certyfikacji Visa Ready for Fintech Enablers, który pomoże fintechom w łatwiejszym dotarciu do partnerów posiadających certyfikat Visa i sprawniejszym wdrażaniu kluczowych usług.

Wiodące fintechy na całym świecie zdecydowały się na współpracę z Visą w wielu kluczowych obszarach, takich jak: portfele cyfrowe, bankowość cyfrowa, rozwiązania typu „kup teraz, zapłać później”, płatności B2B, przelewy transgraniczne, płatności za rachunki, infrastruktura płatności i transakcje bezpośrednie P2P. Z Visą współpracują: Bankable (Wielka Brytania), Cinkciarz.pl (Polska), Enfuce (Finlandia), Ininal (Turcja), Modulr (Wielka Brytania), PayPal (Stany Zjednoczone), Railsbank (Wielka Brytania), Vivid Money (Niemcy) oraz wiele innych. Wraz z rozwojem programu Fast Track Visa, fintechy zostały wyposażone w narzędzia, dzięki którym mogą zostać liderami w swoich specjalizacjach. Liczba uczestników programu wzrosła o 360% rok do roku, a Visa rozpoczęła współpracę z setkami fintechów, które w nim aktywnie uczestniczą.

Cieszę się, że partnerzy z branży fintech wykorzystują nasze programy i naszą sieć do cyfryzacji usług finansowych, ułatwiając życie konsumentom i firmom, z którymi współpracują. Poprzez program Fast Track wyposażamy fintechy w podstawowy zestaw narzędzi pozwalający im na wdrożenie ich produktów. Zasoby, które im dostarczamy, takie jak licencjonowanie w trybie online i usługi projektowania kart to tylko kilka powodów, dla których Fast Track stał się wiodącym programem dla fintechów.

– powiedział Sebastian Geldner, dyrektor rozwoju biznesu Visa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Zestaw narzędzi dla partnerów Fast Track

Visa wprowadziła zestaw narzędzi dla partnerów programu Fast Track, zaprojektowany specjalnie z myślą o firmach z branży fintech dołączających do tej inicjatywy. Został on opracowany z myślą o przyspieszeniu rozwoju fintechów i zapewnia im dostęp do ekspertów Visa, specjalizujących się między innymi w strategii, marketingu, projektowaniu oraz zarządzaniu ryzykiem. Dzięki zestawowi narzędzi partnerzy otrzymują dostęp do rozwiązań edukacyjnych, na przykład do szkoleń na temat płatności, które pomagają lepiej poznać specyfikę branży. Zapewniają także możliwość skorzystania z kluczowych zasobów, które pozwalają tworzyć spersonalizowane analizy porównawcze, a także z narzędzi Visa do projektowania kart online pomagających w ich szybkim tworzeniu i wprowadzaniu na rynek.

Wspieranie cyfrowego wydawania kart w ramach Visa Ready

Program certyfikacji Visa Ready pomaga firmom technologicznym określanym zbiorczo jako fintech enablers tworzyć i wdrażać rozwiązania płatnicze, które spełniają globalne standardy Visa w zakresie bezpieczeństwa, potencjału i funkcjonalności. Firmy te z kolei pomagają fintechom na całym świecie w tworzeniu ich własnych produktów, dostarczając im rozwiązania i wiedzę, których potrzebują, aby rozpocząć i realizować działalność.

Polskim przykładem fintechu, który nawiązał bliską współpracę z Visą, jest Cinkciarz.pl, pierwszy w Polsce kantor online oraz dostawca usług walutowych i transgranicznych zarówno dla osób fizycznych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Jesienią tego roku, dzięki rozwiązaniom zaoferowanym przez Visa, Cinkciarz.pl zaproponował swoim klientom wielowalutową kartę płatniczą wraz z dedykowaną aplikacją mobilną. Dzięki temu posiadacze kart mają dostęp do darmowych płatności we wszystkich wspieranych walutach oraz do 20 zagranicznych rachunków walutowych. Oprócz tego mogą też doładowywać karty i przelewać środki do portfela walutowego oraz wypłacać pieniądze z bankomatów na całym świecie. Oprócz tradycyjnej plastikowej karty, dostępna jest również jej wersja cyfrowa.

To ogromna zmiana dla naszych klientów, ponieważ mogą teraz łatwiej korzystać ze środków wymienionych w portalu, przesuwając je na kartę i wypłacając z bankomatu lub płacąc online. Dzięki temu wszystkie nasze usługi stają się atrakcyjniejsze dla klientów. W ten sposób przenosimy najlepsze kursy walut także do świata offline. Wsparcie Visa rozpoczęło się już na etapie samej koncepcji. Gdy rozpoczęliśmy projekt, Visa wspólnie z nami przechodziła przez wszystkie etapy, w każdym momencie służąc dobrymi praktykami, pomysłami czy po prostu pomocą w przygotowaniu konfiguracji produktu. Wsparcie Visa pozwoliło nam znacznie przyspieszyć cały proces wdrożenia.

– powiedział Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl

Źródło tekstu: Visa