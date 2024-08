Revolut zmienia opłaty. Będzie drożej, ale i taniej

Plan taryfowy Opłaty

do 20 września 2024 roku po 20 września 2024 roku

Standard i Plus Do 49999 GBP: 1,49%

Od 50 000 do 99 999 GBP: 1,29%

Od 100 000 do 249 999 GBP: 0,99%

Od 250 000 do 499 999 GBP: 0,49%

Od 500 000 GBP: 0,19% Do 9999 GBP: 1,49%

Od 10 000 do 49 999 GBP: 1,29%

Od 50 000 do 99 999 GBP: 1,09%

Od 100 000 do 249 999 GBP: 0,89%

Powyżej 250 000 GBP: 0,49%

Premium i Metal Do 49999 GBP: 0,99%

Od 50 000 do 99 999 GBP: 0,79%

Od 100 000 do 249 999 GBP: 0,49%

Od 250 000 do 499 999 GBP: 0,19%

Od 500 000 GBP: 0,09% Do 9999 GBP: 0,99%

Od 10 000 do 49 999 GBP: 0,79%

Od 50 000 do 99 999 GBP: 0,69%

Od 100 000 do 249 999 GBP: 0,49%

Powyżej 250 000 GBP: 0,29%