Revolut rozchwytywany. Może być wdzięczny, że wymyślili Polskę

W wakacje popularność aplikacji Revolut wśród Polaków wyraźnie rośnie. Każdego tygodnia pobierają ją tysiące naszych rodaków, rosną też sumy wydane na zagranicznych wyjazdach.

Ze względu na łatwe i korzystne płatności za granicą Revolut szczególnie chętnie wybierany jest przez turystów, z czego też intensywnie korzystają Polacy. Jak ujawnił fintech w najnowszym raporcie Revolut Travel Report, w trwającym sezonie wakacyjnym aplikację Revolut co tydzień pobiera ponad 40 tysięcy nowych klientów w Polsce. Konta Revolut ma już w sumie ponad 3,5 miliona polskich klientów, dwa miliony z nich płaciły za granicą Revolutem.

Revolut: rosną wydatki Polaków za granicą

Z raportu wynika, że w 2024 roku, od maja do lipca, Polacy wydali za granicą za pomocą aplikacji Revolut ponad 2 miliardy złotych, co w porównaniu do zeszłego roku stanowi wzrost o 43%.

Najchętniej wybieranymi destynacjami na urlop wśród polskich klientów Revolut są w tym roku Włochy (185 tys., +51% r/r), Hiszpania (116 tys., +57% r/r) i Chorwacja (79 tys., +31% r/r). Tuż za podium uplasowała się Grecja (71 tys., +38% r/r), a następnie Turcja (55 tys., +53% r/r).

Analogicznie, od maja do lipca bieżącego klienci Revolut najwięcej wydali we Włoszech (268 mln zł, wzrost o 46% w skali roku), Hiszpanii (196 mln zł, +55% r/r), Chorwacji (102 mln zł, +32% r/r) i Grecji (79 mln zł, +33% r/r).

Wydatki w trakcie pobytu za granicą wśród polskich klientów Revolut wyniosły w analizowanym okresie średnio 1120 zł na osobę, czyli o 4% więcej niż w 2023 roku i o 7% więcej niż w 2022 roku. Te dane prócz wyjazdów na urlop obejmują też jednak wyjazdy do pracy.

Działa to również w drugą stronę – rosną kwoty, którą zagraniczni turyści wydają za pomocą aplikacji Revolut w Polsce. W tym samym czasie wydali oni w naszym kraju 828 mln zł, co stanowi wzrost o 34% w skali roku. Nasz kraj odwiedziło ponad pół miliona klientów Revolut.

Płacąc apką Revolut, od maja do lipca, najwięcej w Polsce zostawili Brytyjczycy (275 mln zł, +30% r/r), Niemcy (70 mln zł, +60% r/r), Irlandczycy (62 mln zł, +26% r/r), Czesi (56 mln zł, +8% r/r), Norwedzy (50 mln zł, +60% r/r), Holendrzy (45 mln zł, +59% r/r), Litwini (44 mln zł, -2% r/r) i Hiszpanie (27 mln zł, +47% r/r). Średnio na osobę najwięcej wydali Norwedzy (3300 zł), Duńczycy (2060 zł) i Szwajcarzy (2040 zł).

Zobacz: Revolut z nową usługą. Specjalnie na prośbę klientów

Zobacz: Revolut ujawnia. W życiu byś nie pomyślał, kogo najłatwiej oszukać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Revolut

Źródło tekstu: Revolut