Revolut z nową usługą. Specjalnie na prośbę klientów

Okazuje się, że Revolut słucha życzeń klientów, przynajmniej jeśli chodzi o wprowadzanie nowości. W Wielkiej Brytanii uruchomił właśnie wpłaty gotówkowe, przy okazji wizyty w sklepie.

Revolut bardzo prężnie się rozwija. Całkiem niedawno pisaliśmy, że zamierza rozwinąć sieć kartomatów na lotnisku, teraz wziął się za możliwość zasilania konta za pomocą gotówki w sklepie. Póki co wpłat można dokonywać w Wielkiej Brytanii, w 12 tysiącach punktów, gdzie funkcjonuje usługa PaySafe (u nas znana jako PaySafecard). Ale to nie koniec, firma planuje uruchomić usługę dla wszystkich w Wielkiej Brytanii, a następnie rozszerzyć o kolejne rynki. Stopniowo, będzie ona wprowadzana w krajach w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kiedy wejdzie do nas? Nie padła jeszcze żadna konkretna data.

Choć Revolut służy głównie do płatności cyfrowych, to jednak badania wykazały, że 71 procent klientów wpłaciło gotówkę do innego banku w ciągu roku, a 34 procent chciałoby mieć taką możliwość przynajmniej raz w miesiącu.

W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na wpłaty gotówkowe wśród naszych klientów, Revolut z przyjemnością odpowiada na kolejną prośbę klientów o produkt i pomaga osobom dysponującym gotówką uzyskać dostęp do nowoczesnych cyfrowych usług finansowych. Nasze rozwiązanie spełnia oczywiste potrzeby klientów: dzięki współpracy z PaySafe możemy zaoferować szybką, prostą w obsłudze usługę, która umożliwi tysiącom osób wpłacanie gotówki do Revolut z różnych lokalizacji.

- mówi Gabor Hava, dyrektor ds. płatności w Revolut.

Wpłata gotówki możliwa jest po otworzeniu aplikacji Revoluta. Należy wybrać opcje "dodaj pieniądze" oraz "wpłać pieniądze". Użytkownik podaje kwotę, jaką życzy sobie wpłacić, a aplikacja wygeneruje mu dedykowany kod ważny 30 minut. Kod ten należy zeskanować w sklepie. Jako dowód wpłaty dostaniemy potwierdzenie wpływu środków w aplikacji. Minimalna kwota wpłaty to na chwilę obecną 10 funtów (50 zł), a maksymalna 500 funtów (2500 zł). Są też ustalone limity dzienne oraz miesięczne. Prowizja za wpłatę wynosi 1,5 procent, przy czym pierwsza wpłata do 100 funtów jest darmowa.

