BNP Paribas zapłaci klientom nawet 590 złotych

Bank Paribas ruszył z promocją "Dobry wpływ". Można zgarnąć nawet 590 złotych, jeśli spełni się kilka określonych wymagań.

Bank Paribas wziął na celownik promocję swoich rachunków osobistych. Dzięki temu, klienci mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji i zgarnąć nawet 590 złotych. Dobry wpływ to akcja, w ramach której klient, zakładający ROR, może otrzymać całkiem niezłą sumę. Oczywiście nie ma nic za darmo i należy spełnić określone, aczkolwiek nie skomplikowane, warunki, aby dostać obiecaną kwotę.

To nie pierwsza akcja promocyjna banku. Najnowsza odsłona oferuje 590 złotych do zgarnięcia i trwa do 17 listopada 2024 roku lub do momentu osiągnięcia liczby 6000 rejestracji w promocji.

Jak zdobyć 590 złotych od banku?

Musisz przede wszystkim otworzyć konto, korzystając ze strony promocji. Bank Paribas promuje Konto Otwarte na Ciebie. Może być to wręcz idealna opcja dla tych, którzy zaczynają wkrótce nowy rok akademicki i wyjeżdżają na studia. To rachunek, którego prowadzenie nic nie kosztuje, a opłat za użytkowanie karty płatniczej bardzo łatwo uniknąć. W zamian za określone aktywności, bank nagrodzi klienta bonusem w postaci 590 złotych. Warunki nie są jakieś skomplikowane. Należy złożyć wniosek drogą internetową poprzez wypełnienie prostego formularza na stronie banku. Na stronie z formularzem znajdziemy także szczegółowy regulamin bankowej promocji. Po założeniu konta, należy aktywować kartę dołączoną do rachunku. Wóczas bank wypłaci 50 złotych. Kolejne bonusy będą wypłacane co miesiąc (przez okres 3 miesięcy), w wysokości 180 złotych. Aby je otrzymać należy spełnić określone warunki:

Posiadać na koncie wpływ na łączną kwotę 1500 złotych Wykonać przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe kartą lub Blikiem (kwota nie ma znaczenia) Dokonać przelewu na kwotę przynajmniej 200 złotych Mieć aktywne konto w dniu przekazywania nagród.

Po spełnieniu tych warunków, zgarniemy obiecane 590 złotych. Trzeba przyznać, że warunki są dość proste do spełnienia i bardzo realne.

Zobacz: Pekao da ci 200 zł i 7% na koncie oszczędnościowym. Masz czas do 30 września

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Paribas