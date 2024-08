Pekao da ci 200 zł i 7% na koncie oszczędnościowym. Masz czas do 30 września

Bank Pekao aktualnie oferuje promocję 200 zł za rachunek osobisty i 7% za konto oszczędnościowe. Warunki nie są wcale skomplikowane, warto czekać bo na końcu czeka nagroda.

Aktualnie, decydując się na otwarcie rachunku osobistego, możemy zgarnąć aż 200 zł. Bank obiecuje także 7% na koncie oszczędnościowym w skali roku. Aby otrzymać obiecane 200 złotych, trzeba spełnić dwa warunki. Założyć rachunek oraz płacić kartą debetową. Wtedy będziemy mogli otworzyć konto oszczędnościowe, które aktualnie kusi 7% oprocentowaniem w skali roku.

Promocja i nagrody, coś co lubimy

Otwórz się na selfie i otrzymaj nagrodę - to już XIII edycja promocji, która obiecuje 200 zlotych. Premia jest podzielona na dwie części. Możemy dostać 50 złotych za założenie konta oraz 150 zł za aktywne korzystanie z niego w dalszych miesiącach.

Konto oszczędnościowe na ten moment ma oprocentowanie 7% i jest to Promocja 7,00% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium. Klienci, którzy wybiorą konto w wersji Konto Przekorzystne i Konto Oszczędnościowe, mogą zyskać oprocentowanie w wysokości 7% rocznie do 100 tysięcy złotych.

Oferta skierowana jest do nowych klientów. Wniosek o konto można złożyć na stronie internetowej banku lub przez aplikację mobilną. Pamiętaj, że zakładanie konta to umowa, zatem wymaga ona podania PESELU (jeśli masz zastrzeżony, to na czas zakładania konta należy wyłączyć zastrzeżenie). Za założenie konta masz zapewnione 50 złotych. Kolejne 150 złotych otrzymasz pod warunkiem, że będziesz z niego aktywnie korzystać. Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że wystarczy, że przez kolejne 3 miesiące wykonasz minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową. Nie ma wymogów co do wysokości kwoty. Zatem jeśli założysz konto w sierpniu, to wystarczy że wykonasz po 5 transakcji we wrześniu, październiku i listopadzie. Promocja trwa do 30 września 2024 roku. Z obu promocji można skorzystać raz.

Kiedy ta nagroda?

Wszystkie szczegóły zawarte są w regulaminie promocji. Dokładna data przelewu premii zależy od daty założenia konta. Na koncie oszczędnościowym premia, wynikająca z wyższego oprocentowania będzie wypłacana w formie odsetek naliczanych pod koniec każdego miesiąca.

