Nest z dużą nowością. Bank zapowiada rewolucję

Jak obiecuje Nest, dzięki N!Asystentowi jego klienci będą mogli rozmawiać z bankiem w języku naturalnym, zlecać inteligentne analizy swoich wydatków, a także wykonywać operacje bankowe za pomocą komunikacji głosowej. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie oferowane przez polski bank.

N!Asystent będzie ekspertem w ofercie Nest. Podpowie, jak załatwić w banku konkretną sprawę, ale może też być wsparciem w zarządzaniu finansami osobistymi. Sprawdzi, jakie mamy tempo wydatków, oceni, czy budżet zepnie się na koniec miesiąca oraz wyliczy, ile trzeba odłożyć na zagraniczny wyjazd. W przyszłości pomoże także klientowi, który zgubił kartę płatniczą czy umożliwi zlecenie przelewu.

Bank zapowiada, że gama funkcji dostępnych za pośrednictwem N!Asystenta będzie stale rozwijana.

N!Asystent ma się wyraźnie różnić od tradycyjnych chatbotów, które funkcjonują w bankach od lat. Przede wszystkim można z nim rozmawiać podobnie jak z człowiekiem – czyli językiem naturalnym. Rozwiązanie Nest Banku bazuje na modelu GPT-4, dostępnym dzięki usłudze Microsoft Azure OpenAI. N!Asystent zrozumie złożony kontekst i udzieli prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania.

N!Asystent będzie dostępny w aplikacji mobilnej Nest Banku. Początkowo dla wybranych klientów, w wersji pilotażowej.

Zaczniemy od prostych funkcji, czyli możliwości rozmowy o ofercie banku, a także o historii swoich transakcji. Będziemy go sukcesywnie rozwijać. Zależy nam, aby odpowiadał na prawdziwe potrzeby naszych klientów. Dlatego o ostatecznym kształcie asystenta zdecydują jego pierwsi użytkownicy. To z ich opinii wyciągniemy wnioski i zamienimy je na konkretne funkcje

– zapowiada Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes Nest Banku.

Jak przekonuje Nest Bank, N!Asystent to początek wielkich zmian w podejściu do codziennej bankowości. Generatywna sztuczna inteligencja ma dostarczyć wszystkim klientom poziom obsługi o jakości z segmentu premium, a nawet jeszcze wyższej.

Czy kiedykolwiek można było marzyć o dostępie 24/7 do własnego opiekuna bankowego, który zna na pamięć wszystkie operacje, jakie klient wykonał, całą ofertę banku i wszystkie instrukcje do czynności self service? Dzięki postępowi rozwoju GenAI wchodzimy w erę prawdziwej personalizacji jakości obsługi na niespotykaną dotąd skalę i mamy ogromną satysfakcję, że Nest Bank jako pierwszy wprowadza to rozwiązanie na polski rynek