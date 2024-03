Znany bank usunie klientom karty z telefonów. Masz czas do 15 czerwca

Citi Handlowy szykuje zmianę regulaminu korzystania z kart płatniczych w Google Pay. Bank będzie mógł usunąć kartę z tej usługi, jeśli klient nie wypełni nowego obowiązku.

Citi Handlowy rozsyła do swoich klientów informacje o zmianach w Regulaminie korzystania z kart płatniczych Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ramach usługi Google Pay. Nowa wersja tego dokumentu, która zacznie obowiązywać 21 maja 2024 roku, wprowadza dodatkowy etap procesu rejestracji karty w Google Pay. Polegać on będzie na potwierdzeniu dodania karty do portfela Google za pośrednictwem Citibank Online lub Citi Mobile. Klient banku będzie miał na to 3 dni.

Rejestracja Karty w Google Pay poprzez aplikację Google Pay następuje po wykonaniu łącznie następujących czynności:

a) wprowadzeniu wymaganych danych Karty do aplikacji Google Pay,

b) zapoznaniu się i akceptacji przez Użytkownika Regulaminu,

c) wpisaniu przez Użytkownika w aplikacji Google Pay kodu uwierzytelniającego, otrzymanego w wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w Banku albo – według wyboru Użytkownika – podczas rozmowy z doradcą Citiphone,

d) potwierdzeniu dodania Karty do aplikacji Google Pay za pośrednictwem Citibank Online lub Citi Mobile w przeciągu 3 dni, od dnia wpisania przez Użytkownika w aplikacji Wallet kodu uwierzytelniającego, zgodnie z procesem opisanym w punkcie c).

– czytamy w nowej wersji regulaminu

Jeśli klient banku Citi Handlowy nie potwierdzi w ciągu trzech dni faktu dodania swojej karty płatniczej do usługi Google Pay, ta zostanie usunięta z portfela i nie będzie można z niej korzystać w ramach tego rozwiązania. Ma się to stać w najbliższym dniu roboczym przypadającym po wskazanych powyżej trzech dniach kalendarzowych.

A co z kartami już dodanymi?

W korespondencji wysłanej do klientów Handlowego znalazły się również informacje dotyczące kart płatniczych, które zostały dodane do usługi Google Pay przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. Okazuje się, że ich dodanie do portfela również trzeba będzie dodatkowo potwierdzić. Będzie na to czas do połowy czerwca tego roku.

Jeśli twoja karta została dodana do portfela elektronicznego Google Pay przed 21 maja 2024 r. i chcesz, aby token przypisany do twojej karty był wciąż aktywny, to potwierdź to w Citibank Online lub Citi Mobile do 15 czerwca 2024 r. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie spowoduje usunięcie karty z portfela elektronicznego Google Pay z dniem 16 czerwca 2024 r.

– napisał Citi Handlowy

Zobacz: To koniec Google Pay, ale jest ku temu ważny powód

Zobacz: PKO BP: zaktualizuj aplikację, chodzi o twoje bezpieczeństwo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Andriy Blokhin / Shutterstock.com, Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Citi Handlowy, cashless.pl