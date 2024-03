PKO BP: zaktualizuj aplikację, chodzi o twoje bezpieczeństwo

PKO Bank Polski wprowadził nową funkcję do swojej aplikacji mobilnej IKO. Teraz wykorzysta ona wbudowany żyroskop, by ukryć saldo rachunku przed innymi.

PKO Bank Polski wypuścił nową wersję aplikacji IKO, którą możemy znaleźć w sklepach App Store (iOS), Google Play (Android) i AppGallery (Huawei). Nowością jest tu funkcja, która pozwala ukryć saldo rachunku po zalogowaniu się na swoje konto. Używany jest do tego żyroskop, stanowiący wyposażenie dużej części smartfonów dostępnych na rynku. Dzięki nowemu rozwiązaniu można w łatwy sposób ochronić swoją prywatność, poprzez nieujawnianie osobom w pobliżu informacji na temat środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jeden ruch, by wszystko ukryć

Nową funkcję w IKO trzeba najpierw uruchomić. W cym celu należy się zalogować na swoje konto w aplikacji, przejść do ustawień (lewy górny narożnik), a następnie do zakładki Bezpieczeństwo i dostępy oraz Ukrywanie sald. Tam klienci PKO BP znajdą dwie opcje – jedna sprawia, że saldo rachunku będzie zawsze zamazane po zalogowaniu się na swoje konto (zobaczymy tę informację po dotknięciu kafla z nazwą i numerem rachunku), druga powoduje ukrycie salda rachunku po przechyleniu smartfonu do siebie. Żyroskop potrzebny jest do tego, by wykryć taki ruch.

Warto jeszcze dodać, że obie opisane wyżej funkcje działają niezależnie od siebie. Każdą z nich można włączyć osobno lub skorzystać z obu naraz.

Aplikacja IKO to narzędzie, które daje dostęp do konta w PKO Banku Polskim. Dzięki niej możemy między innymi sprawdzić stan rachunku, zlecić wykonanie przelewu czy zapłacić zbliżeniowo BLIKIEM. Z aplikacją mamy również dostęp do dodatkowych usług, takich jak zakup biletu na komunikację miejską, opłata za parking lub przejazd autostradą czy doładowanie telefonu. Tu również można w dowolnym momencie otworzyć dodatkowe konto lub lokatę, wziąć pożyczkę oraz kupić ubezpieczenie.

Zobacz: PKO BP ma ważny komunikat. Dotyczy wszystkich klientów

Zobacz: PKO BP wyśle do ciebie listonosza. Lepiej nie przegap

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, PKO BP

Źródło tekstu: cashless.pl