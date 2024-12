Bank Pekao rozdaje pieniądze. Dostaniesz 300 zł, warunki są proste

Bank Pekao ruszył z nową promocją, która wynagradzana jest pieniędzmi i punktami w programie lojalnościowym. Można w sumie zdobyć 300 zł, a warunki nie są zbyt wygórowane.

Bank Pekao ogłosił promocję dla rodziców dzieci w wieku do 17 lat. Dzięki nowej akcji mają oni szansę na otrzymanie wraz z dzieckiem świątecznych nagród. Wystarczy założyć dziecku konto, aby po spełnieniu określonych warunków dostało ono w promocji 200 zł, a rodzic voucher o wartości 100 zł w postaci punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Jak skorzystać z promocji Pekao?

By odebrać 200 zł kieszonkowego na start dla dziecka, wystarczy spełnić odpowiednie warunki, które są uzależnione od wieku uczestnika w dniu otwarcia konta:

rodzic otworzy dziecku w wieku poniżej 6 lat Konto Przekorzystne i zapisze je do promocji do 18 grudnia 2024 r. Na dzień 31 stycznia 2025 r. dziecko ma mieć na koncie ponad 200 zł,

Nagroda 200 zł zostanie wypłacona na Konto Przekorzystne dziecka do 28 lutego 2025 roku.

Z kolei Rodzic, który założy dziecku konto i kartę z wizerunkiem gamingowym, sportowym lub muzycznym może otrzymać 8 tys. punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile, co jest równoznaczne z nagrodą o wartości 100 zł. Punkty można wymienić na prezent, m.in.: doładowanie do PlayStation Store, 3500 monet Minecraft Minecoins, eVoucher o wartości 100 zł do iSpot, voucher o wartości 50 zł do sklepu Decathlon lub Ski Team i wiele więcej.

By odebrać punkty, rodzic musi założyć konto dla dziecka, jak powyżej (tylko w przypadku kont 6-12 lat i 13-17 lat), a następnie w okresie 30 dni od zawarcia umowy zapłacić co najmniej 5 razy swoją kartą Mastercard zapisaną do programu Bezcenne Chwile. Jeśli rodzic nie posiada jeszcze konta w banku i nie jest w programie Bezcenne Chwile, to powinien założyć nie tylko dla dziecka konto z kartą, ale również dla siebie i zapisać się do programu Bezcenne Chwile.

