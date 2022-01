Bank ING da Ci 200 zł. Co trzeba zrobić?

Bank ING ruszył z promocją, w której można zyskać 200 zł. Żeby otrzymać taką kwotę, trzeba otworzyć konto w tym banku przez internet. Jakie są jeszcze inne warunki?

Promocja w ING to propozycja dla nowych klientów, którzy dotąd jeszcze nie korzystali z usług banku i obejmuje konta Direct, Komfort oraz konto Mobi dla młodych 18-26.

200 zł po założeniu konta Direct lub Komfort

Promocyjną kwotę można zyskać w dwóch kwotach – 120 zł oraz 80 zł. Pierwszą z nich otrzymają klienci, którzy do 31 marca 2022 r. otworzą przez stronę internetową ING lub w aplikacji Moje ING jedno z kont objętych promocją – Direct lub Komfort – wraz z kartą. Kartę można też zamówić później, już w Moim ING, byle w terminie do końca marca.

Drugi warunek, by otrzymać 120 zł, to wykonanie do 30 czerwca 2022 r. transakcji bezgotówkowej dowolną kartą wydaną do konta, portfelem mobilnym (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay) lub BLIKIEM na łączną kwotę co najmniej 1000 zł.

Z kolei dodatkowe 80 zł otrzymają klienci, którzy do 30 czerwca wykonają minimum 3 transakcje BLIKIEM, płacąc za zakupy w sklepach internetowych. Mogą to być transakcje z poprzedniego warunku.

Na tym jednak nie koniec – trzeba też mieć w każdym z trzech dowolnych miesięcy trwania promocji łączny wpływ na min. 1000 zł (z tytułu wynagrodzenia, renty lub emerytury) na konto otwarte w ramach promocji. I ostatni wymóg – należy założyć minimum jeden cel oszczędnościowy na koncie otwartym w promocji, odkładając tam co najmniej 300 zł.

Osoby, które spełnią wszystkie warunki, otrzymają 200 zł w terminie do 15 lipca 2022 r.

Zobacz: Revolut wprowadza ważną zmianę. Nowa możliwość zarabiania

200 zł po założeniu konta Mobi dla młodych 18-26

Podobne zasady obowiązują dla młodych klientów, zakładających konto Mobi, ale różnią się szczegółami. By otrzymać 120 zł, należy do 31 marca założyć konto Mobi wraz z kartą. Drugi warunek to wykonanie do 30 kwietnia minimum 10 transakcji bezgotówkowych – dowolną kartą, portfelem mobilnym do konta lub BLIKIEM.

Otrzymanie dodatkowcyh 80 zł wymaga, by w terminie do 30 kwietnia z wymienionych 10 transakcji minimum 3 zrobić BLIKIEM – płacąc za zakupy w sklepach internetowych. Ostatni wymóg to założenie minimum jednego celu oszczędnościowego na koncie otwartym w promocji i odłożenie na nim minimum 100 zł.

Nagroda zostanie przyznana do 16 maja 2022 r.

Szczegóły w regulaminach:

Zobacz: ING: Antyszczepionkowcy ruszyli na bank (aktualizacja)

Zobacz: PKO BP upraszcza jedną usługę. Skorzysta na tym blisko 100 tys. klientów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ING