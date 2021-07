Alior Bank gotowy do obsługi prostych spółek akcyjnych

Alior Bank zgłasza gotowość do obsługi finansowej prostych spółek akcyjnych. To nowy twór wprowadzony 1 lipca 2021 roku przez kodeks spółek handlowych. Bank umożliwia im rachunek Plan Biznes oraz elastyczny dobór usług.

Prosta spółka akcyjna to nowa forma prawna, która stanowi hybrydę spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Można ją założyć w sposób tradycyjny (w formie aktu notarialnego) lub online w ciągu zaledwie 24 godzin na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przy wypełnianiu wzoru umowy nazwa spółki może być dowolna, natomiast powinna zawierać oznaczenie „prosta spółka akcyjna” (P.S.A.).

Aby zostać właścicielem prostej spółki akcyjnej wystarczy 1 zł kapitału akcyjnego. Wkłady do spółki mogą mieć formę pieniężną, niezbywalnego prawa o wartości majątkowej lub świadczenia pracy, co jest nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących wymagań. Prosta spółka akcyjna jest łatwiejsza do założenia, prowadzenia i likwidacji w porównaniu do klasycznej spółki akcyjnej. Wszystkie te ułatwienia to ukłon w kierunku przedsiębiorców i małych biznesów rozpoczynających działalność.

Założyciele nowego typu spółki kapitałowej są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Oznacza to, że zakładając lub przekształcając firmę w prostą spółkę akcyjną konieczne jest prowadzenie tak zwanych ksiąg rachunkowych.

Proste spółki akcyjne zostały stworzone głównie z myślą o młodych firmach, które rozpoczynają przygodę z biznesem. Ta forma działalności gospodarczej zapewnia przedsiębiorcom szereg ułatwień w prowadzeniu biznesu. Alior Bank jako partner dla klientów biznesowych odpowiada na nowe potrzeby i rynkowe zmiany, dlatego wszyscy właściciele prostych spółek akcyjnych będą mogli korzystać z naszego rachunku Plan Biznes. W ramach tej oferty proponujemy klientom zestaw produktów i usług bez opłat oraz możliwość samodzielnego doboru dodatkowych korzyści w ramach tzw. Planów Plus. Za każdy z aktywnych Planów Plus pobieramy tylko jedną opłatę w wysokości 30 zł miesięcznie. Klient może też nimi swobodnie zarządzać w bankowości internetowej BusinessPro.

– powiedziała Ewa Małecka, Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku

W ramach oferty Plan Biznes firma otrzymuje darmowe konto podstawowe z dwoma rachunkami pomocniczymi. Wystarczy, że klient wykona w miesiącu: 4 transakcje kartą debetową (inną niż karta wirtualna) albo przelew do ZUS lub US. Nie dotyczy to realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych. Dopiero w przypadku niespełnienia wyżej wskazanych warunków bank naliczy miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku w wysokości 60 zł i miesięczną opłatę za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego w wysokości 30 zł.

W pakiecie klient otrzymuje bezpłatnie dwie karty debetowe, wypłaty gotówki z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku, internetowe przelewy własne oraz do ZUS i US, korzystanie z systemu bankowości internetowej BusinessPro przez dwóch użytkowników oraz moduł BusinessPro eFX Trader z atrakcyjnymi kursami wymiany walut. Rachunek Plan Biznes to również trzy dodatkowe Plany Plus. Klient może je w każdej chwili aktywować bądź dezaktywować.

Źródło zdjęć: Alior Bank

Źródło tekstu: Alior Bank