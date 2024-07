Zgarnij słuchawki Apple AirPods 3 za darmo. Zasady są banalne

Marzą wam się słuchawki Apple AirPods 3. generacji? Jest okazja, aby zdobyć je za darmo, ale trzeba spełnić określone warunki.

Normalnie za słuchawki Apple AirPods 3 trzeba zapłacić około 900 zł. Jednak teraz jest szansa, aby zdobyć je za darmo. No prawie, bo trzeba spełnić kilka warunków, które stawia Bank Citi Handlowy w ramach swojej najnowszej promocji.

Co trzeba zrobić, aby dostać słuchawki Apple AirPods 3 za darmo? Po pierwsze, złożyć wniosek o kartę kredytową w Banku Citi Handlowy. Następnie trzeba ją aktywować za pomocą serwisu bankowości mobilnej. Po tym zostanie już tylko trzeci krok.

Następnie musicie zarejestrować się w programie Mastercard Bezcenne Chwile i w trzech kolejnych miesiącach następujących po zawarciu umowy o kartę wykonać co najmniej 10 transakcji bezgotówkowych o łącznej minimalnej wartości 1000 zł. W sumie daje to przynajmniej 30 transakcji na sumę 3000 zł.

Jeśli spełnicie te warunki, to otrzymacie za darmo słuchawki Apple AirPods 3. generacji. Dodatkowo, jeśli w 4,5,6,7,8,9,10 i 11 miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonacie przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych (każdego miesiąca), to na wasze konto trafi 2000 punktów, które możecie wymienić np. na dostęp do Spotify Premium. Jeśli karta będzie aktywna do 12. miesiąca, to otrzymacie kolejne 8000 punktów.

