ZUS kontroluje Polaków. Jest w tym diabelnie skuteczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z roku na rok zwiększa liczbę kontroli. Co więcej, jest w tym coraz bardziej skuteczny.

ZUS każdego roku kontroluje dziesiątki tysięcy pracodawców. Z roku na rok liczba rośnie. Kontrole są też coraz skuteczniejsze. W tym momencie niewiele firm, które trafiły na radar ZUS-u, uchodzi bez szwanku. Szansa na wygraną w sądzie też jest niewielka — informuje Business Insider.

ZUS kontroluje Polaków

Dane o kontrolach ZUS-u pokazała firma doradcza Grant Thornton. Z najnowszego raportu "Kontrole ZUS — jakie wnioski dla płatników płyną z kontroli prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?" dowiadujemy się, jak często przedsiębiorcy trafiają pod lupę urzędników i ile z takich kontroli kończy się stwierdzeniem nieprawidłowości.

W samym 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził aż 26754 kontrole w firmach. To poziom zbliżony do roku 2022, kiedy to było ich 26997. Jednocześnie jest to dużo więcej niż w latach 2021 (18574 kontrole) oraz 2020 (12139 kontroli). Poza tym wzrosła też ich skuteczność, bowiem w aż 94 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości. To pokazuje, że ZUS celnie wybiera podmioty do kontroli. W poprzednich latach odsetek ten wynosił odpowiednio 89, 85 oraz 78 proc.

Najczęściej nieprawidłowości dotyczą art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dotyczy on wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy. Jeśli sprawa taka trafia do sądu, to ZUS wygrywa w ponad 90 proc. przypadków.

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Business Insider