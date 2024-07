Twisto w Polsce obsługuje już 2 miliony klientów

Twisto świętuje jedenaście lat istnienia. Czeski fintech pochwalił się przy tym sukcesami na polskim rynku, gdzie obsługuje już 2 mln klientów. Aktywnych użytkowników aplikacji jest jednak znacznie mniej.

Twisto to fintech o czeskim rodowodzie – w swoim kraju wystartował w 2013 roku, oferując usługę odroczonej płatności (Buy Now Pay Later), dzięki której klienci mogą zapłacić za swoje towary do 30 dni po zakupie.

Do Polski Twisto weszło w 2018 roku i to nie tylko z odroczoną płatnością. Fintech zaoferował Polakom fizyczną kartę do zakupów w sklepach stacjonarnych, a także dwa rodzaje kart wirtualnych – zwykłą kartę do zakupów za pomocą Apple Pay lub Google Pay i jednorazową kartę ratalną dla wybranych klientów, która pozwala klientom rozłożyć termin płatności większych zakupów na okres do 12 miesięcy za z góry określoną opłatą.

Polacy zainteresowali się ofertą Twisto i w pierwszym roku fintech pozyskał w naszym kraju 40 tys. użytkowników. Od tego czasu firma nie chwaliła się za bardzo statystykami, za to dwa razy zmieniła właściciela – najpierw w 2021 r. Twisto trafiło pod skrzydła australijskiej grupy ZIP, a w 2023 r. przejął je Param z Turcji, który jest obecnym właścicielem fintechu.

Mimo tych zmian Twisto niezmiennie działa na polskim rynku. Fintech pochwalił się, że obsługuje już 2 miliony klientów z Polski. Liczba aktywnych użytkowników, którzy mają konta Twisto, jest jednak znacznie mniejsza i wynosi 150 tys.

Dziś obsługujemy już 2 miliony konsumentów, z których 150 000 ma aktywne konta Twisto

– powiedziała Nemika Menevse, CEO Twisto, na temat oferty w Polsce.

Z usługi odroczonej płatności (Buy Now Pay Later) można korzystać w ponad 20 tys. sklepów internetowych w Czechach i Polsce. Jest całkowicie bezpłatna. W 2022 r. Twisto uruchomiło w Czechach usługę „Podziel na 3” bez dodatkowych kosztów. Pozwala to klientom rozłożyć większe kwoty na trzy mniejsze płatności bez konieczności rejestracji. Jedną trzecią kwoty zakupu płacą kartą od razu, a pozostałe dwie w kolejnych miesiącach. Obecnie „Podziel na 3” dostępne jest także w czterech e-sklepach w Polsce: Selsey, Travelking, Alternative Airlines i GoOut.

Twisto zapowiada dalszy rozwój oferty.

Źródło zdjęć: Twisto