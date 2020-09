Klienci PKO BP przelali już ponad milion złotych za pomocą Asystenta głosowego w IKO

Wartość przelewów, które klienci PKO Banku Polskiego wykonali korzystając z Asystenta głosowego w aplikacji IKO wyniosła już 1,2 mln zł. W trakcie rozmów z asystentem użytkownicy wypowiedzieli 360 tys. pytań i poleceń.

Asystent głosowy został udostępniony w aplikacji mobilnej IKO w maju tego roku. Od połowy sierpnia mogą z niego korzystać wszyscy użytkownicy, zarówno smartfonów z systemem Android, jak i iOS. Przy jego pomocy można między innymi zrobić przelew zwykły do odbiorcy zdefiniowanego lub na numer konta, zrobić przelew na telefon, sprawdzić stan konta, przeszukać historię konta, doładować telefon oraz zapłacić BLIKIEM. Po pierwszym okresie działania Asystenta widać, że klienci szczególnie chętnie korzystają z przelewów i wyszukiwania w historii transakcji, ale też pojawia się coraz więcej zapytań o nowe funkcje.

- Klienci z dużym zainteresowaniem przyjęli Asystenta głosowego IKO i wyłoniła się już grupa jego stałych użytkowników. Wbrew oczekiwaniom nie zawsze są to najmłodsi klienci - entuzjaści nowych technologii. Wśród poleceń dominują przelewy i przeszukiwanie historii transakcji, ale obserwujemy też sporo zapytań, które można opisać jako komendy „nawigowania” po IKO. Widzimy też, że z upływem czasu klienci testują możliwości systemu, zadając nowe, trudniejsze pytania. Stale pracujemy, żeby spełnić ich coraz wyższe wymagania i rozwijamy umiejętności językowe Asystenta oraz jego kolejne funkcje.

- Kamil Konikiewicz, Dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji, PKO BP

Wspieranych przez Asystenta funkcji będzie stopniowo przybywać. Jest on stale rozwijany i douczany, a jeśli czegoś nie może obecnie wykonać to przenosi użytkownika do miejsca w IKO, gdzie wykona on daną operację samodzielnie. W sumie Asystent głosowy IKO rozumie i reaguje już na ponad 100 rodzajów intencji wypowiedzianych (lub napisanych) przez rozmówcę.

Asystent wykorzystuje zaawansowaną analitykę i algorytmy sztucznej inteligencji, aby zrozumieć wypowiedź klienta i odpowiedzieć na nią, a także w razie potrzeby zlecić dyspozycję. System rozumie język naturalny i nie narzuca sposobu komunikacji, na przykład zlecając przelew można powiedzieć „zrób przelew do …” , ale też „pchnij kasę do …”. Ponad 90 tysięcy zwrotów użytych do jego uczenia za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji w praktyce oznacza, że na przykład sprawdzenie stanu konta można zlecić na ponad 2 tysiące sposobów.

Aplikacja IKO służy klientom PKO Banku Polskiego od ponad 7 lat. Obecnie liczba aktywnych IKO przekracza 4,7 mln. W ostatnim czasie bank wprowadził kilka nowości w aplikacji, oprócz Asystenta głosowego, także możliwość otwierania konta „na selfie” dla klientów indywidualnych, złożenie wniosku o założenie konta firmowego i jednocześnie rejestrację firmy w CEIDG oraz możliwość zmiany konta na inny typ. Aplikacja umożliwia też wgląd do kont z innych banków - sprawdzenie stanu rachunków i historii operacji (usługa AIS w ramach open banking). Po niedawnej aktualizacji IKO ma też nową, wygodniejszą nawigację oraz zmodernizowane ikony funkcji.

Użytkownicy aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego mają też między innymi możliwość opłacania parkingów, zakupu biletów komunikacji miejskiej, a także dostęp do mobilnej autoryzacji, możliwość kupowania ubezpieczeń komunikacyjnych, złożenia wniosku o konto walutowe. Planowane są kolejne wdrożenia jak płatności za autostrady oraz zakupy bez kodu BLIK – w przypadku płatności powtarzalnych.

Według danych sklepu Google Play, IKO przekroczyła barierę 5 mln pobrań jako pierwsza spośród aplikacji banków działających w Polsce. Wysoka popularność i wysokie oceny wystawione przez użytkowników dały jej dwa lata z rzędu zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International. IKO wyprzedziło aplikacje największych światowych banków, takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America. Klienci dwóch największych sklepów z aplikacjami wystawili IKO już ponad 500 tys. ocen, których średnia to 4,8 na 5 możliwych gwiazdek. Aplikacja IKO jest więc nie tylko aktywnie używana przez klientów, ale i bardzo dobrze przez nich oceniana. Zwyciężyła w konkursie Mobility Trends w kategorii „Mobilna aplikacja B2C roku 2019” i została nagrodzona statuetką „Złoty Bell” - o zwycięstwie IKO zdecydowali użytkownicy w plebiscycie internetowym.

Źródło tekstu: PKO BP