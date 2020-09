Alior Bank: Pożyczka Szerokopasmowa dostępna do końca roku

Alior Bank, w uzgodnieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wydłużył termin udzielania Pożyczek Szerokopasmowych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Do małych, średnich i dużych firm w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) może trafić 30 mln zł.

Firmy telekomunikacyjne mogą skorzystać z dwóch rodzajów finansowania z oferty Alior Banku. Są to Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu oraz Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa z przeznaczeniem na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie. Można nią także sfinansować wybrane koszty działalności firmy, w tym bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów, dzierżawę infrastruktury technicznej, koszty mediów i wynajmu powierzchni biurowej, remontów lokalu oraz marketingu.

Wykorzystanie środków POPC oraz środków własnych Alior Banku pozwala na zmniejszenie oprocentowania do poziomu znacznie poniżej warunków rynkowych. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne mogą w efekcie uzyskać wsparcie ze środków publicznych w formie pomocy de minimis. Wartość pomocy stanowi różnica w oprocentowaniu rynkowym, a tym, które uzyskuje inwestor.

– Udzielając Pożyczek szerokopasmowych przyczyniamy się też do osiągnięcia jednego z ważnych celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jakim jest zapewnianie szybkiego Internetu w każdym regionie Polski. Ułatwia on dostęp do informacji, wiedzy czy kontaktów z kontrahentami, co dla przedsiębiorców jest niezwykle ważne, zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy to zdalne kanały komunikacji stały się niezbędne.

– powiedziała Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor Działu Funduszy UE i Programów Publicznych w Alior Banku

Alior Bank proponuje też proste procedury związane z uzyskaniem tego rodzaju finansowania, a firmy korzystające z Pożyczki Szerokopasmowej nie muszą stosować tak zwane zasady konkurencyjności (nie są zobowiązane do korzystania z bazy konkurencyjności stworzonej dla projektów dotacyjnych). Finansowanie inwestycyjne jest udzielane na okres do 15 lat, a płynnościowe – do 5 lat.

Oferta Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej skierowana jest do małych i średnich firm, natomiast z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej mogą skorzystać również inwestorzy posiadający status dużego przedsiębiorcy. Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę Szerokopasmową w obu wyżej wymienionych wariantach jest wpis przedsiębiorstwa do rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Finansowaniu podlegają inwestycje na białych, szarych i czarnych obszarach NGA.

– Chociaż pożyczki szerokopasmowe będą dostępne do końca roku, to warto wziąć pod uwagę procesy formalne i nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Przed udzieleniem finansowania konieczne bowiem jest przeprowadzenie niezbędnych analiz. W związku z sytuacją epidemiologiczną dostosowaliśmy procedury ubiegania się o pożyczkę, dzięki czemu większość dokumentów można przesłać do Alior Banku w formie skanów.

– dodała Aleksandra Podobińska-Durka

Źródło tekstu: Alior Bank