mBank zapłaci nauczycielom i ich uczniom. Chodzi o karty płatnicze

mBank organizuje ciekawy konkurs, w którym mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele. Do wygrania są pieniądze.

mBank organizuje konkurs o nazwie "Twój pomysł na kartę". Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli. Pula nagród wynosi łącznie aż 10 tys. zł, a dla zwycięzców przewidziano nawet 3 tys. zł. Co trzeba zrobić, aby zdobyć taką kwotę?

Konkurs mBanku

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Jednak aby wzięli on w nim udział, muszą zostać zgłoszeni przez nauczyciela zarejestrowanego w programie "Porwani przez Ekonomię".

Celem konkursu jest stworzenie kreatywnej pracy z grafiką, która miałaby się pojawić na karcie płatniczej mBanku. Forma jest tutaj dowolna. Każda z osób może zgłosić maksymalnie trzy prace. Muszą one być w pełni oryginalne, nigdy niepublikowane i nienagradzane w żadnych innych konkursach.

Dla uczniów przewidziano nagrody w wysokości 3 tys. zł za pierwsze miejsce do 50 zł za miejsca od 11. do 20. Na nagrodę mogą też liczyć nauczyciele, którzy zgłoszą swoich podopiecznych. W tym przypadku wyróżnieni zostaną trzej pedagodzy, którzy zgłoszą najwięcej prac konkursowych. Otrzymają oni kolejno 2 tys., 1 tys. oraz 500 zł. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej porawniprzezekonomie.pl.

Konkurs trwa do 11 października 2024 roku. Nagrodzone projekty zostaną ogłoszone do 30 października.

Zobacz: Bank Pocztowy rozdaje pieniądze. Można zgarnąć nawet 650 zł

Zobacz: Masz zastrzeżony numer PESEL? Omijaj okienka bankowe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: mBank