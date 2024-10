Bank Pocztowy rozdaje pieniądze. Można zgarnąć nawet 650 zł

Klienci Banku Pocztowego zyskali możliwość szybszego przystąpienia do programu lojalnościowego Mastercard Bezcenne Chwile. Bank przypomina też o promocji, w której można otrzymać równowartość nawet 650 zł.

Klienci Banku Pocztowego mają już możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego Mastercard Bezcenne Chwile bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej Pocztowy24 oraz aplikacji mobilnej Pocztowy.

Zobacz: Bank Pocztowy z nowością w ofercie. 49 zł na rok i masz spokój

Zarejestruj się i zbieraj punkty

Rejestracja kart debetowych i kredytowych do programu Mastercard Bezcenne Chwile w Banku Pocztowym odbywa się teraz w pełni on-line. Aby dołączyć do programu, klienci Banku Pocztowego mogą zalogować się do bankowości internetowej Pocztowy24 lub aplikacji mobilnej Pocztowy, a następnie w kilku prostych krokach zarejestrować swoją kartę. Proces aktywacji kończy się tego samego dnia.

Po przystąpieniu do programu można wybrać cel, który chce się zrealizować za zebrane punkty. Użytkownicy kart zarejestrowanych w programie Mastercard Bezcenne Chwile za każdą płatność zrealizowaną za ich pomocą u dowolnego sprzedawcy czy usługodawcy na terenie Polski automatycznie zasilają konto punktami, które mogą wymieniać na nagrody. Stan punktów oraz poziom realizacji celu można na bieżąco monitorować w szczegółach karty, zarówno w bankowości internetowej, jak i mobilnej.

Promocja: nawet 650 zł

Dodatkowo, do 30 listopada trwa promocja, w której osoby otwierające Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR) i przystępujące do programu Mastercard Bezcenne Chwile mogą zyskać nawet 250 zł w punktach, a po spełnieniu dodatkowych warunków nawet 650 zł. Za otwarcie konta indywidualnego z kartą można uzyskać 8000 punktów, a za konto wspólne z kartami – 12 000 punktów.

Więcej informacji na temat programu Mastercard Bezcenne Chwile oraz szczegóły dotyczące rejestracji karty można znaleźć na stronie https://www.pocztowy.pl/bezcenne-chwile.

Zobacz: Bank Pocztowy rozdaje gotówkę. Do zgarnięcia nawet 650 zł oraz 6,5%

Zobacz: Bank Pocztowy nadrabia zaległości. Nowość w aplikacji przyda się każdemu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Bank Pocztowy

Źródło tekstu: Bank Pocztowy