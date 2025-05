PKO Bank Polski z wielką zmianą. Nietypowy komunikat zaskoczył klientów

Obowiązek informacyjny też w języku angielskim

19 maja w zakładce aktualności PKO Banku Polskiego pojawił się nietypowy komunikat, zatytułowany "We are changing the bank’s address". Nie należy go się obawiać, to nie błąd, a jedynie chęć jak najskuteczniejszego poinformowania klientów banku o wielkiej zmianie.