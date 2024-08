PKO BP z rewolucją. Chodzi o hipoteki

Klienci banku PKO BP wkrótce będą mieli powody do radości. W najbliższych miesiącach będą mogi ubiegać się o kredyty hipoteczne bez wychodzenia z domu.

Podczas konferencji prasowej, prezes PKO BP, Szymon Midera, poinformował, że wszyscy klienci banku, w najbliższych miesiącach, będą mogi ubiegać się o kredyty hipoteczne zdalnie.

W najbliższych miesiącach będziemy absolutnie gotowi do tego, żeby wszyscy klienci PKO Banku Polskiego mogli wnioskować o kredyt hipoteczny całkowicie zdalnie. To dla nas jeden z kluczowych projektów, bo pokazuje głęboką transformację cyfrową banku, naszą determinację, aby być liderem. Wiemy, że proces poszukiwania nieruchomości zaczyna się w internecie, chcielibyśmy zintegrować ten proces poszukiwania i finansowania potrzeb mieszkaniowych.

- powiedział prezes PKO BP, Szymon Midera.

PKO BP chce umocnić swoją pozycję na rynku kredytów mieszkaniowych, aby nie spadać poniżej 30 procent udziału w sprzedaży hipotek.

Pierwsza taka cyfrowa hipoteka

Cyfrowa hipoteka to nowy produkt PKO. To pierwsze w Polsce cyfrowe rozwiązanie kredytów hipotecznych, które umożliwi klientowi przejście procesu od momentu zainteresowania produktem hipotecznym (kalkulator zdolności) aż do podpisania umowy. Cały ten proces ma przebiegać zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu.

Piltaż tej usługi rozpoczął się w kwietniu i wtedy podpisano pierwszą tego typu umowę. Z produktu tego, początkowo mogli korzystać single, planujący zakup mieszkania z rynku wtórnego, następnie poszerzano grupę docelową klientów oraz cele kredytowania.

Źródło zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO BP