Visa: sztuczna inteligencja pomoże w przetwarzaniu transakcji

Visa wprowadza innowacje ooparte na sztucznej inteligencji, które pomogą w przetwarzaniu płatności, poprawiając ich przewidywalność, przejrzystość i szybkość.

Visa ogłosiła wprowadzenie VisaNet +AI, zestawu usług opartych na sztucznej inteligencji, które pomogą bankom, sprzedawcom i konsumentom stawić czoła wyzwaniom, takim jak niejasności i opóźnienia w uzgadnianiu sald kont oraz kwestię braku przewidywalności codziennych rozliczeń w instytucjach finansowych. Pakiet VisaNet +AI powstał na bazie innowacyjnych koncepcji i usług dodanych, w tym Visa Smarter Posting i Visa Smarter Settlement Forecast, a także Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), którego start ogłoszono w sierpniu ubiegłego roku. Innowacje Visa wykorzystują platformę o wysokiej wydajności opartą na sztucznej inteligencji, dzięki której płatności są bardziej przewidywalne, przejrzyste i szybko przetwarzane.

Nasi klienci, partnerzy i posiadacze kart liczą na to, że na bazie gromadzonych przez nas danych dostarczymy im informacje, dzięki którym będą mogli lepiej kierować swoim biznesem i finansami osobistymi. To bardzo ważne zwłaszcza w obecnych, bezprecedensowych czasach. Visa ogłosiła wprowadzenie pakietu usług wykorzystujących sztuczną inteligencję, które ułatwią konsumentom zarządzanie swoimi rachunkami, a instytucjom finansowym prowadzenie działalności. Inwestując w infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji, Visa daje dostęp w czasie rzeczywistym do nowych rozwiązań dla skomplikowanych problemów. To dopiero namiastka możliwości sztucznej inteligencji.

– powiedział Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce

Smarter Posting

Konsumenci obeznani z rozwiązaniami cyfrowymi i coraz częściej korzystający z bankowości mobilnej czy internetowej chcą mieć możliwość na bieżąco kontrolowania swoich finansów. Jednak procesy płatności przebiegają różnie, a niektóre zakupy są księgowane na koncie później niż inne. Tego typu opóźnienia mogą budzić niepokój lub dezorientację konsumenta, przekładając się na wzrost liczby zgłoszeń w centrum obsługi klienta, a nawet skutkować przekroczeniem salda konta.

Przedłużające się rozliczenie wynika z tego, że kwota autoryzowana w czasie rzeczywistym przy finalizowaniu zakupu może różnić się od kwoty, jaką ostatecznie obciążany jest rachunek klienta. Ostateczna kwota transakcji może ulec zmianie na przykład w sytuacji, gdy gość restauracji doliczy napiwek przy rozliczeniu lub gdy klient wykona płatność transgraniczną, która wymaga przewalutowania. Pobranie przez bank kilku opłat za pojedynczą transakcję mogłoby dezorientować konsumentów, dlatego banki wolą opóźnić księgowanie transakcji lub zaktualizować saldo rachunku dopiero po ustaleniu finalnej kwoty.

Visa opracowała Smarter Posting, czyli rozwiązanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do indywidualnej oceny każdej transakcji wymagającej autoryzacji, aby pomóc wydawcom kart zapewnić lepszą jakość obsługi konsumentów. Model Smarter Posting analizuje szczegóły transakcji i dane historyczne, szacując jak prawdopodobne jest, że kwota transakcji pozostanie taka sama w całym procesie jej przetwarzania. W testach model predykcji niezmienności kwoty osiągnął skuteczność na poziomie 98% . Dzięki temu instytucje finansowe zyskują dodatkowe informacje, dzięki którym mogą zapewnić spójne doświadczenie płatnicze, między innymi poprzez tymczasową aktualizację salda rachunku dostępną dla właściciela karty.

Rozwiązanie Visa Smarter Posting będzie dostępne w Europie w kwietniu 2021 roku. W przyszłości planowane jest także rozszerzenie jego zasięgu na skalę globalną.

Smarter Settlement Forecast

Rozliczając codziennie liczne transakcje, Visa umożliwia przepływ miliardów dolarów pomiędzy tysiącami instytucji w ponad 200 krajach i terytoriach, w 160 różnych walutach. Jest to ostatni etap procesu płatności, gdy transakcje są agregowane, realizowane są przelewy pomiędzy agentami rozliczeniowymi a wydawcami, a rachunki sprzedawców są zasilane kwotami zrealizowanej sprzedaży.

Ten proces wymaga od instytucji finansowych strategicznej alokacji zasobów. W ten sposób zapewniona będzie płynność niezbędna do pokrycia dziennego wolumenu rozliczeń, jednak bez blokowania nadmiernej ilości środków, które mogłyby zostać wykorzystane do innych celów. Duża zmienność panująca na rynku wpływa na identyfikację wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się zespoły zajmujące się prognozowaniem dziennych wolumenów i podejmowaniem strategicznych decyzji.

Visa opracowała rozwiązanie Smarter Settlement Forecast, dzięki któremu jej klienci zyskają dostęp do spersonalizowanych, siedmiodniowych prognoz kwot do rozrachunku, które będą musieli zabezpieczyć w poszczególnych dniach. Przy tworzeniu wysokiej jakości prognoz dwukierunkowych przepływów pieniężnych, będą brane pod uwagę historyczne kwoty rozliczeń, wskaźniki sezonowe, makro trendy, zdarzenia nietypowe, np. te związane z COVID-19, czy dane dotyczące transakcji gromadzone w czasie rzeczywistym. Prognozy pomogą wydawcom i agentom rozliczeniowym zoptymalizować procesy zarządzania środkami finansowymi oraz wesprą instytucje finansowe w prowadzeniu rozliczeń w różnych walutach obcych na podstawie prognoz dla każdej z nich.

Dla ułatwienia procesu integracji, rozwiązanie Smarter Settlement Forecast ma zostać udostępnione kwalifikującym się do skorzystania z niej klientom w ramach abonamentu na platformie Visa Analytics. Visa prowadzi obecnie pilotaż usługi u trzech klientów i planuje udostępnić ją oficjalnie w tym roku.

Smarter STIP

Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP) to pierwsze z rozwiązań VisaNet +AI, które ogłoszono w sierpniu 2020 roku i które zdążyło zyskać popularność wśród wiodących instytucji finansowych na całym świecie. Smarter STIP wykorzystuje głębokie uczenie do wspierania instytucji finansowych w procesie autoryzacji transakcji, gdy dochodzi do zakłóceń

w funkcjonowaniu ich systemów. Pozwala podejmować świadome decyzje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu transakcji w imieniu wydawcy karty, dzięki czemu konsumenci mogą liczyć na bezproblemowy przebieg płatności kartami Visa.

Od czasu udostępnienia, Smarter STIP cieszy się dużym zainteresowaniem wydawców we wszystkich regionach, w których działa Visa. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy klienci z całego świata, między innymi Caixa Econômica Federal i Doha Bank, dodali Smarter STIP do swojego pakietu rozwiązań Visa.

Visa to nasz partner, który wprowadza w obszarze płatności innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki VisaNet +AI możemy wykorzystać te innowacje, tworząc nową wartość dla nas i dla naszych klientów.

– powiedział Braik Ali H S Al - Marri, Chief Retail Banking Officer, Doha Bank w Katarze

