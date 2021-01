Cinkciarz.pl wprowadza do oferty doładowania, kody i karty podarunkowe do gier i filmów

Klienci Cinkciarz.pl mogą kupować już nie tylko waluty. Polski fintech zwiększa asortyment swojego sklepu eStore, oferując doładowania, kody i karty podarunkowe do gier, programów, muzyki, filmów i książek.

Uruchomiony w 2019 roku eStore Cinkciarz.pl to sklep on-line, zapewniający klientom dostęp do różnorodnej rozrywki. Można w nim kupić wiele produktów cyfrowych, opłacając zamówienie jedną z wielu dostępnych metod płatności, a także walut.

Od teraz eStore można kupić kody i karty podarunkowe na gry, muzykę, audiobooki, e-booki i usługi VOD. Użytkownicy znajdą tam m.in. kody aktywacyjne czy doładowania do gier i popularnych platform, takich jak: PlayStation, Xbox, Nintendo i ich subskrypcji premium, a także kody dostępu do pakietów MS Office czy oprogramowań antywirusowych. Można również kupić dostęp do Spotify Premium, CDA Premium i Empik Go oraz karty podarunkowe do Empiku i Allegro.

Marketplace jest w pełni zintegrowany z autorskim systemem płatności fintechu – Cinkciarz Pay. Dzięki temu klienci mogą opłacić zamówienie w dowolnej z 28 walut, korzystając z wielu wygodnych metod płatności.

Wybierając Cinkciarz Pay, mogą płacić za pomocą Google Pay, systemu BLIK, a także posługując się kartami Visa, MasterCard i American Express, Pay-By-Link, Trustly, POLi, iDEAL, UnionPay International. Fintech planuje udostępnić także płatności za pomocą PayPal i Apple Pay.

Źródło tekstu: Cinkciarz.pl