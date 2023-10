PayEye ma płatności online. Wiemy, kto skorzysta

W świecie płatności coraz lepiej mają się te z autoryzacją biometryczną. Te oferuje na przykład firma PeyEye, która rusza z pilotażem płatności online dla użytkowników kart Visa.

Technologie biometryczne, takie jak rozpoznawanie twarzy, odcisków palców czy skanowanie tęczówki oka, stały się znaczącą częścią nowoczesnych systemów płatniczych. Pozwalają one na szybsze i bezpieczniejsze dokonywanie transakcji, eliminując konieczność używania tradycyjnych metod uwierzytelniania, takich jak PIN-y czy hasła. Potwierdzają to badania firmy Technology For Mobile, która sprawdziła szybkość różnych metod płatności. Proces „płatności spojrzeniem” w lokalach objętych badaniem wyniósł przeciętnie zaledwie 22,96 s. Pozostałe metody płatności były wyraźnie wolniejsze – karty zbliżeniowe o około 2 sekundy (24,93 s.), a płatności mobilne NFC o ponad 4 sekundy (27,25 s). Ostatnie w tym zestawieniu okazały się transakcje gotówkowe, które trwały średnio aż 47,86 sekund.

PayEye jest firmą, która wykorzystała technologię biometryczną do tworzenia nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Ich zaawansowany system umożliwia klientom dokonywanie płatności w oparciu o fuzję biometrii tęczówki oka i twarzy, co jest zarówno wygodne, jak i bezpieczne.

Prace nad systemem PayEye rozpoczęliśmy pięć lat temu. Był to niezwykle skomplikowany proces, ale dzięki determinacji i wierze w nasz pomysł osiągnęliśmy sukces. W 2022 roku udało nam się wprowadzić na rynek eyePOS’a 2.0, czyli nasz drugi autorski terminal płatniczy pozwalający na płatności wykorzystujące fuzję biometrii oka i twarzy. Zainteresowanie rynku technologią PayEye przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Jeszcze w tym roku chcemy wprowadzić nowe terminale eyePOS 3, które jako pierwsze na świecie obsługiwać będą wszystkie rodzaje płatności: biometryczne, zbliżeniowe i kartowe.

– powiedział Daniel Jarząb, prezes zarządu PayEye

Visa wspiera internetowe płatności e-payeye

Visa to jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych. Współpraca tej firmy i PayEye to połączenie siły nowoczesnej globalnej sieci przetwarzania danych transakcji, VisaNet, z innowacyjnym podejściem polskiego fintechu do płatności online i offline. O pracach nad jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku płatności online Daniel Jarząb mówił jeszcze w 2022 roku, kiedy zapowiedział usługę e-payeye.

Jesteśmy światowym liderem w zakresie technologii obsługującej płatności biometryczne, a teraz wspólnie z Visa w ramach pilotażu będziemy rozwijać i promować innowacyjną usługę płatności online e-payeye, która, mam nadzieję, już niebawem stanie się powszechnie stosowana w płatnościach internetowych.

– skomentował Daniel Jarząb

E-payeye to rozwiązanie pozwalające na dokonywanie ekspresowych płatności online, które ma zapewniać również wygodę i wysokie bezpieczeństwo, a już wkrótce również zarządzanie zakupami, tworzenie ulubionych list produktów i sklepów czy śledzenie przesyłek oraz szybkich zwrotów. Potencjał płatności e-payeye dostrzegła również Visa, która zdecydowała się wziąć udział wraz z PayEye w pilotażowej akcji „PayEye nagradza płacących Visa”.

Visa zapewnia zaufanie, daje pewność i bezpieczeństwo metodom, które ludzie i firmy wykorzystują by płacić i przyjmować zapłatę. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem – w ciągu ostatnich pięciu lat Visa wydała 10 mld USD na walkę z oszustwami i cyberbezpieczeństwo. Ta inwestycja przynosi rezultaty – w samym tylko 2022 pomogliśmy w ten sposób powstrzymać oszustwa na kwotę 27 mld USD . Warto zauważyć, że przypadki oszustw zdarzają się w mniej niż 0,1% transakcji - jest to jedna z najniższych wartości wśród wszystkich form płatności. Wraz z ogólnoświatowym procesem przechodzenia z technologii analogowych na cyfrowe, Visa angażuje swoją markę, produkty, specjalistów, sieć i zasięg, by kształtować przyszłość handlu. Cieszę się, że na naszym rynku powstają firmy, które tworzą tak ciekawe i innowacyjne rozwiązania jak PayEye.

– powiedział Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce

Pilotażowy program potrwa do końca 2023 roku. Może w nim wziąć każdy, kto zainstaluje aplikację PayEye, podepnie w niej swoją kartę Visa i dokona płatności za minimum 10 zł w jednym ze sklepów internetowych, który bierze udział w akcji oraz wypełni ankietę po płatności. Za zrobione zakupy i po wypełnieniu krótkiej ankiety uczestnicy otrzymają 50 zł zwrotu na swoją kartę Visa.

Poszukujemy partnerów, którzy chcą wziąć udział w naszym pilotażu. Z doświadczeń PayEye wynika, że firmy, które zdecydowały się na wdrożenie innowacyjnych płatności biometrycznych wzbudzały ogromne zainteresowanie klientów, którzy z ciekawości chcieli przetestować nową technologię. W ten sposób bardzo łatwo te firmy maksymalizowały korzyści wynikające ze współpracy z PayEye.

– powiedział Radosław Dobrołęcki, Chief Commercial Officer PayEye

Zyskają klienci

Wprowadzenie innowacyjnej technologii płatności PayEye ma przynieść wiele korzyści dla klientów. Po pierwsze, jest to wygodna metoda płatności, ponieważ nie wymaga pamiętania danych logowania do sklepów oraz wypełniania żmudnych formularzy rejestracji. Po drugie, jest to bezpieczny sposób dokonywania transakcji, co daje klientom większą pewność, że ich dane finansowe są chronione. Ponadto, wystarczy jedna aplikacja do wygodniejszych i szybszych zakupów – nie tylko online, ale również offline.

Źródło zdjęć: Shutterstock, PayEye

Źródło tekstu: PayEye