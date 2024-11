Karta Allegro Pay na zegarkach Garmin, Xiaomi i Swatch

Allegro coraz odważniej wkracza na rynek usług fintech. Wprowadzona niedawno karta Allegro Pay, powstała we współpracy z Visą, dostępna jest już w portfelach cyfrowych Garmin, Xiaomi i Swatch.

Pod koniec września Allegro wprowadziło własną kartę płatniczą Visa, która stanowi rozwinięcie usługi Allegro Pay. Kartą – plastikową lub cyfrową – będzie można płacić z wykorzystaniem metody „kup teraz, zapłać później” w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych.

Początkowo karta Allegro Pay w swojej cyfrowej wersji działała wyłącznie z Google Pay, co nieco ograniczało możliwości jej wykorzystania. Jak jednak donosi portal Cashless.pl, teraz kartę Allegro Pay można także dodać do innego portfela cyfrowego, czyli Garmin Pay, na co zwrócili już uwagę pierwsi użytkownicy. Dodatkowo Allegro potwierdziło, że z karty mogą także korzystać użytkownicy systemów Xiaomi Pay oraz Swatch Pay. Wszystkie te trzy rozwiązania pozwalają korzystać z płatności zbliżeniowych za pomocą zegarków lub opasek marek. Jak sugeruje Cashless.pl, na początku 2024 roku karta Allegro Pay będzie także dostępna dla użytkowników Apple Pay.

Allegro wychodzi z kartą poza Allegro

Karta Allegro Pay oferowana jest pierwszym użytkownikom w formie fizycznej i cyfrowej. Wykorzystuje coraz popularniejszy mechanizm płatności odroczonych BNPL i umożliwia płacenie za zakupy poza Allegro – w dowolnym sklepie czy punkcie usługowym od kwoty 30 zł do wysokości przyznanego limitu w Allegro Pay.

Termin płatności każdej transakcji jest odroczony o 30 dni, a użytkownicy mogą również zdecydować się na rozłożenie płatności na raty – do wyboru są opcje 3, 5, 10, 20 lub 30.

Obecnie na kartę Allegro Pay można się dopiero zapisać, a platforma sprzedaży udostępnia ją wybranej grupie klientów, która z czasem ma być rozszerzana. Z płatności w systemie Allegro Pay korzystają już ponad 2 miliony użytkowników, a według szacunków platformy, w 2025 roku kartą będzie się posługiwało kilkaset tysięcy klientów.

