ING zmienia cennik. Klientów czekają nowe opłaty

Zmiany dotyczą tabeli opłat dla firm. Bank wprowadzi pakiet przelewów, za każdy następny trzeba będzie płacić. Nowy cennik wejdzie w życie od 1 listopada.

Każda zmiana bankowych tabeli wzbudza ogromne poruszenie. Tym razem, mamy na tapecie ING Bank Śląski, który zmienia wkrótce tabelę opłat dla firm. To ważna wiadomość dla posiadaczy Konta Direct dla Firmy, czyli dla sporej grupy osób, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Bank zmienia tabelę opłat i prowizji wraz z dniem 1 listopada 2024 roku. Najważniejsza zmiana dotyczy opłat za przelewy.

W tym momencie, dokonywanie przelewów za pomocą aplikacji banku oraz za pośrednictwem strony internetowej są całkowicie bezpłatne. Oczywiście, pod warunkiem, że spełnia on warunki wymaganej aktywności i działa zgodnie z regulaminem. To się zmieni.

Bank wprowadza pakiet bezpłatnych przelewów, w ramach którego będzie można dokonać miesięcznie 15 przelewów krajowych oraz 15 europejskich SEPA. Każdy kolejny przelew spoza tej puli, będzie wymagał opłaty. Koszt takiego przelewu to 1,2 złotych. Jeśli klient nie spełni warunku aktywności, to wtedy za każdy przelew bank pobierze 1,2 zlotych. Zmiany te będą odczuwalne dla przedsiębiorców, którzy wykonują dużą liczbę przelewów miesięcznie.

Warunek aktywności to nic innego, jak wykonanie co najmniej jednego w miesiącu przelewu do ZUS-u lub Urzędu Skarbowego, albo wpłynięcie na rachunek przedsiębiorcy co najmniej 2 tysięcy złotych. Od listopada - aktywność w danym miesiącu, zwalnia z opłat jedynie w danym miesiącu.

W listopadzie pojawi się też inna zmiana. Przelew na rachunek innego klienta w ING Banku będzie płatny 1,2 złotych, chyba że zostanie on zrealizowany w ramach darmowego pakietu przelewów krajowych i europejskich. Od 1 listopada będzie funkcjonowała nowa definicja przelewu - przelew własny, który będzie realizowany między rachunkami danej firmy w ING lub na rachunek indywidualny właściciela firmy. Ten typ przelewów pozostanie darmowy.

Pojawi się nowa opłata - 9 złotych, za pierwszy przelew w miesiącu z konta na rachunek w innym banku lub na rachunek innego klienta w ING.

Zobacz: PKO BP podnosi opłaty. Nowe stawki od 1 sierpnia

Zobacz: ING wydał pilny komunikat. Każdy klient powinien to zrobić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: ING Bank, Cashless.pl