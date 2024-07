ING wydał pilny komunikat. Każdy klient powinien to zrobić

ING ostrzega przed oszustami, którzy dzwonią do klientów i podszywają się pod bank. Na szczęście jest prosta metoda, aby zweryfikować ich wiarygodność.

ING Bank Śląski wydał komunikat, w którym ostrzega swoich klientów przed oszustami. Ci wykorzystują niedoskonałości systemu telefonicznego, podszywając się pod numery telefoniczne banku, co ma uwiarygodnić ich metodę. Jednocześnie ING przypomina, że jest prosta metoda, aby zweryfikować, kto rzeczywiście do nas dzwoni.

ING ostrzega klientów

Muszę przyznać, że jako klient ING sam w ostatnich miesiącach kilkukrotnie znalazłem się na celowniku oszustów. Na szczęście znam ich metody i w żadnym z przypadków nie dałem się nabrać. Dwa razy dzwonili do mnie, próbując mnie przekonać, że doszło do nieautoryzowanych transakcji na moim koncie, a raz chcieli mi wmówić, że właśnie wziąłem kredyt (chociaż mam zastrzeżony PESEL). Jednak są osoby, które mogą oszustwom uwierzyć.

Dlatego też ING Bank Śląski przypomina o ważnej funkcji w aplikacji mobilnej. Wszyscy użytkownicy, o ile mają włączone powiadomienia z appki ING Mobile, powinni otrzymać powiadomienie, jeśli dzwoni do nich konsultant banku. Po kliknięciu go otrzymamy też informację o imieniu i nazwisku pracownika, co ma być dodatkową warstwą zabezpieczającą. Jeśli powiadomienie nie przyszło, to sami możemy uruchomić aplikację i sprawdzić, czy rzeczywiście rozmawiamy z konsultantem ING.

Zalecamy ustawienie na stałe skrótu na głównym ekranie aplikacji mobilnej i bankowości internetowej Moje ING. Zrobisz to w 2 prostych krokach, a ważną funkcję będziesz mieć zawsze pod ręką. Powiedz o tym narzędziu bliskim korzystającym z naszego banku. Pomóż im ustawić skrót, pokaż, jak działa. To bardzo ważne, by wiedzieli o takim zagrożeniu i o tym jak się przed nim skutecznie bronić.

- apeluje ING Bank Śląski.

