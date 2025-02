ING jeszcze bardziej ułatwia płatności. Jeden sposób, a tyle zalet

Przynajmniej ci, którzy posiadają urządzenia marki Apple. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie płatności bezgotówkowej, bowiem nie wymaga posiadania fizycznej, plastikowej wersji karty.

Czas ucieka, a masz jeszcze do załatwienia parę spraw na mieście? Na szczęście płatności nie muszą wybijać Cię z rytmu. Zamiast tracić cenne minuty na szukanie portfela, wystarczy, że sięgniesz po swój zegarek. Dodaj kartę Visa do swojego Apple Watch i płać za zakupy od ręki dzięki Apple Pay.

- zachęca do wypróbowania nowego rozwiązania, ING Bank Śląski.

Etui SPIGEN Thin Fit do Apple Watch 4/5/6/SE (44 mm) Czarny

Etui SPIGEN Thin Fit do Apple Watch 4/5/6/SE (44 mm) Czarny

Smartwatch KIANO Watch GO Złoty

Smartwatch KIANO Watch GO Złoty

Apple Pay w ING. Szybko i wygodnie

Aby dodać kartę do Apple Pay, wystarczy zalogować się w aplikacji Moje ING na telefonie Apple. Następnie, kliknąć „Karty, płatności telefonem i zegarkiem, BLIK”, i wybrać kartę, którą chcemy dodać do Apple Pay. W szczegółach karty należy wybrać „Dodaj do Apple Wallet”