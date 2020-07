Karty Visa Banku Pekao wykorzystamy w płatnościach zegarkami Garmin i Fitbit

Użytkownicy smartfonów i smartwatchy doceniają możliwość dokonywania płatności z ich pomocą, z uwagi na wygodę tych rozwiązań, dostępnych – dosłownie – na wyciągnięcie ręki. Dotyczy to również klientów Banku Pekao, mogących płacić za zakupy lub usługę bez wyciągania portfela. Wystarczy, że mają przy sobie telefon lub zegarek z podłączoną kartą płatniczą Pekao.

Bank Pekao do niedawna udostępniał płatności zbliżeniowe podłączonymi kartami Mastercard. Teraz w portfelach elektronicznych klienci banku mogą również digitalizować znajdujące się w ofercie debetowe karty Visa (Visa Debit Gold i Visa Business Debit). Obecnie karty będą udostępniane w Garmin Pay i Fitbit Pay, ale niedługo będzie można z nich korzystać również w Apple Pay.

– Posiadając telefon lub zegarek, można płacić dosłownie jednym ruchem ręki, przykładając urządzenie do terminala. Coraz więcej klientów przekonuje się do tego rodzaju nowoczesnych rozwiązań, ze względu na bezpieczeństwo, komfort i szybkość. Rozszerzamy możliwość podpięcia do wirtualnych portfeli kart Visa, ponieważ zależy nam, aby jak najwięcej posiadaczy „plastików”, niezależnie od systemu płatniczego, miało dostęp do cyfrowych płatności.