Twisto przestanie być bezpłatne, chyba że do 30 września wybierzemy ograniczony plan Online

Twisto planuje wprowadzić dwa plany taryfowe, Online i Space. Pierwszy z nich będzie nadal darmowy, ale nie skorzystamy tu między innymi z fizycznej karty płatniczej czy z aplikacji Google Pay (wkrótce również Apple Pay). Co więcej, jeśli do 30 września nie zdecydujemy się na używanie darmowego planu Online, automatycznie zostaniemy przypisani do płatnego planu Space.

Jak sama nazwa wskazuje, plan Twisto Online ma służyć przede wszystkim do dokonywania płatności online. Oznacza to, że osoby, które już korzystają z Twisto i nadal będą chciały korzystać z usług fintechu bezpłatnie, stracą niektóre możliwości, takie między innymi jak możliwość dodania karty do Google Play (wkrótce również Apple Pay) czy otrzymania fizycznej karty płatniczej. Te opcje (i kilka innych) będą dostępne tylko w planie Space, kosztującym 9,99 zł miesięcznie. Nowi użytkownicy mogą sprawdzić ten plan przez 3 miesiące za darmo.

Plan taryfowy Online

za darmo Space

9,99 zł / mies. Aplikacja Twisto tak tak Limit kredytowy do 45 dni tak tak Kategoryzacja wydatków tak tak Przesunięcie płatności tak tak Płatność w ratach (tylko dla klientów z sublimitem ratalnym) tak tak Cashback tak tak Karta wirtualna tak (do zakupów online) tak Google Pay (a wkrótce Apple Pay) NIE tak Karta fizyczna NIE tak Twisto Split NIE tak Najlepszy kurs wymiany 3% prowizji do 3 tys. zł bez opła

Powyższe plany zaczną obowiązywać od 14 września tego roku, ale opłaty będą pobierane od października. Do 30 września należy dokonać wyboru, z której taryfy chcemy korzystać w przyszłości. Jeśli tego nie zrobimy, Twisto automatycznie przypisze nam plan Space i zacznie pobierać opłatę. Wybór będzie możliwy od 14 września, wraz ze startem nowych planów, za pomocą aplikacji lub po zalogowaniu się na swoje konto w przeglądarce internetowej. Czynność ta ma się ograniczyć do kliknięcia w jeden przycisk.

Zmiana planu taryfowego będzie możliwa w dowolnym momencie, gdy przyjdzie nam na to ochota. Jeśli wprowadzane zmiany nam się nie podobają, mozemy zrezygnować z usług Twisto.

W Twisto decyzja zawsze należy do Ciebie. Jeśli nie akceptujesz zmian, które planujemy wdrożyć na jesieni, przysługuje Ci prawo: 1. zgłoszenia sprzeciwu lub 2. wypowiedzenia stosunku wynikającego z Regulaminu planów. W obu przypadkach będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem przez Ciebie mowy o kredyt konsumencki oraz poszczególnych umów o usługi świadczone przez Twisto - czyli z zakończeniem współpracy z Twisto. Jeśli wyrazisz sprzeciw - umowa zostanie rozwiązana na dzień przed wejściem w życie zmian - czyli 13 września 2020 r. Jeśli złożysz wypowiedzenie - umowa przestanie obowiązywać szybciej - od dnia, w którym poinformowaliśmy Cię o proponowanych zmianach.

- czytamy na stronie pomocy Twisto

