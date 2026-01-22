Płatności bezgotówkowe

Bank Millennium ułatwia życie pracownikom z kartami

Bank Millennium poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji w swojej ofercie bankowości mobilnej. Rozwiązanie to jest skierowane do klientów biznesowych i ich pracowników. Zmiany mają na celu uproszczenie zarządzania firmowymi finansami.

Zarządzanie kartą bez dostępu do konta

Bank Millennium przygotował specjalny tryb w swojej aplikacji dla przedsiębiorstw. Nazywa się on "Mam tylko kartę". Umożliwia pełną obsługę firmowego plastiku bezpośrednio na poziomie smartfonu. Użytkownik nie musi posiadać dostępu do serwisu bankowości internetowej.

Jest to udogodnienie dla osób, które korzystają z kart służbowych, ale nie zarządzają rachunkami firmy. Dotyczy to wielu grup zawodowych. Z nowości skorzystają między innymi przedstawiciele handlowi, kierowcy czy pracownicy administracji. Narzędzie przyda się w logistyce oraz podczas podróży służbowych.

Koniec z dzwonieniem na infolinię

Nowa funkcja daje pracownikom dużą samodzielność. Użytkownik aplikacji aktywowanej w nowym trybie może w każdej chwili sprawdzić saldo dostępnych środków. Ma też podgląd do historii wykonanych transakcji.

System pozwala na szybkie nadanie lub zmianę kodu PIN. Nie wymaga to kontaktu z bankiem ani wizyty w oddziale. Aplikacja wysyła również powiadomienia bezpieczeństwa. Użytkownik dowie się natychmiast o zmianie limitów czy nałożonych blokadach czasowych.

Większa kontrola nad wydatkami

Oprogramowanie umożliwia zarządzanie płatnościami w Internecie oraz standardem 3D Secure. Posiadacz karty może podejrzeć swoje limity i w razie zgubienia plastiku szybko go zastrzec. Istnieje też opcja czasowego blokowania karty.

Ważną funkcją jest możliwość pobierania wyciągów i potwierdzeń transakcji. Ułatwia to późniejsze rozliczanie wydatków w firmie.

Bankowość mobilna coraz częściej staje się głównym kanałem kontaktu firm z bankiem. Projektując nowe rozwiązania, koncentrujemy się na tym, by technologia realnie wspierała codzienną pracę użytkowników – była prosta, intuicyjna i pozwalała oszczędzać czas. Mobilna obsługa kart to odpowiedź na potrzeby firm, które chcą mieć kontrolę nad wydatkami, niezależnie od miejsca i roli pracownika w organizacji.

Digitalizacja usług dla firm ma sens tylko wtedy, gdy obejmuje wszystkie etapy współpracy z bankiem i jest dopasowana do realnych ról użytkowników. Dlatego myślimy o naszych systemach przede wszystkim jako o narzędziach, które pomagają ludziom sprawnie wykonywać ich pracę.

– Paweł Idzikowski, dyrektor Departamentu Bankowości Cyfrowej Przedsiębiorstw w Banku Millennium

Jak aktywować nową funkcję

Skorzystanie z mobilnego dostępu do karty nie wymaga skomplikowanych procedur. Należy pobrać aplikację Bank Millennium dla Firm na swój telefon. Podczas uruchamiania trzeba wybrać opcję aktywacji w trybie "Mam tylko kartę". Szczegółowa instrukcja znajduje się w tym dokumencie PDF.

