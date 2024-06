PKO BP ma ważną wiadomość. Dotyczy klientów wszystkich banków

Traktuj kod BLIK jak swoje pieniądze – radzi PKO Bank Polski. To bardzo ważne w czasie, gdy BLIK staje się coraz popularniejszy, a przestępcy próbujący nas okraść – coraz sprytniejsi.

Nowoczesne technologie bardzo ułatwiają nasze codzienne życie. Dzięki nim możemy z niemal dowolnego miejsca na ziemi mieć kontakt ze swoimi bliskimi czy współpracownikami, a także na przykład zarządzać i korzystać ze swoich pieniędzy. W ostatnich latach bardzo popularnym narzędziem, które ułatwiają te ostatnie czynności, jest BLIK. To polski standard płatności bezgotówkowych, który w swojej najbardziej pierwotnej i najważniejszej formie sprowadza się do kilkucyfrowych kodów, za pomocą których możemy płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych, realizować transakcje przez Internet czy wypłacać gotówkę w bankomatach. Możliwości oczywiście są o wiele większe.

Jednak nowe technologie niosą ze sobą również nowe zagrożenia. Przestępcy nie śpią i wymyślają coraz to wymyślniejsze metody, by dobrać się do naszych danych i/lub pieniędzy. Jedną z form ich działalności jest tak zwane "oszustwo na BLIKA", pod którym kryje się wiele różnych ataków, które wykorzystują BLIKA jako narzędzie do pozbawienia nas większej lub mniejszej części oszczędności.

Nie daj się okraść!

Warto pamiętać, że BLIK to nie tylko kilka cyfr. Za nimi kryją się realne pieniądze i to w dużej mierze od nas zależy, czy te pieniądze będą bezpieczne. W myśl zasady, że łańcuch jest tak słaby, jak słabe jest jego najsłabsze ogniwo. W przypadku zabezpieczeń, najsłabszym ogniwem jest prawie zawsze człowiek.

Dlatego PKO Bank Polski ma garść wskazówek, jak bezpiecznie obchodzić się z BLIKIEM. Przydać się to może klientowi każdego banku, który używa na co dzień lub tylko od czasu rozwiązania oferowanego przez Polski Standard Płatności (operator BLIKA). A oto i one:

Dbaj o kod BLIK jak o gotówkę lub kartę. Nie przekazuj go nigdy nieznanym osobom.

Zawsze sprawdzaj, komu przekazujesz kod BLIK. Bank nigdy Cię o niego nie poprosi. Zadzwoń do znajomego, zanim przekażesz pieniądze.

Zachowaj czujność i weryfikuj. Oszuści potrafią podszyć się pod kogokolwiek, bliską Ci osobę, policjanta, a nawet bank.

Wpisuj kod BLIK samodzielnie. Wszędzie – w sklepie online, terminalu płatniczym lub bankomacie.

Ktoś dzwoni do Ciebie, podaje kod BLIK i nakłania do wpłaty w bankomacie? Nie ufaj takiej osobie, nawet jeśli mówi, że Twoje pieniądze są zagrożone – to może być oszustwo.

Sprzedajesz na portalu ogłoszeń? Kupujący nie potrzebuje kodu BLIK, nigdy go nie przekazuj.

Przeczytaj, zanim potwierdzisz. Sprawdzaj treść SMS lub powiadomienia IKO (czy aplikacji innego banku), zwłaszcza kwotę i rodzaj operacji oraz numer konta lub telefonu do przelewu.

Zobacz: Koniecznie naklej na telefon. To lepsze niż zwykłe szkło lub folia

Zobacz: Orange Polska ma pilny komunikat. Dotyczy nie tylko klientów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, PKO BP

Źródło tekstu: PKO BP