Polak pracuje, a i tak dostanie mniej. Prognozy są bezlitosne

Nie od dzisiaj wiadomo, że polski system emerytalny jest dziurawy jak szwajcarski ser. Najnowsza prognoza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko to potwierdza. W pesymistycznym scenariuszu za 4 lata może zabraknąć nawet 170 mld dolarów na emerytury Polaków — pisze Forsal.pl.

Emerytury Polaków zagrożone

Już teraz na kontach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje miliardów złotych na emerytury Polaków. Jednak prognozy są jeszcze gorsze. Do 2029 roku, czyli zaledwie w ciągu czterech lat, dziura powiększy się do co najmniej 115 mld zł. Niektórzy eksperci przewidują, że w pesymistycznym scenariuszu kwota ta sięgnie nawet 170 mld zł.

Skąd bierze się problem? Z niżu demograficznego i starzejącego się społeczeństwa. Coraz mniej ludzi jest w wieku, w którym mogą podejmować pracę. Z kolei przybywa osób starszych, które są już na emeryturach. Dzisiaj na 1000 pracujących osób przypada 408 seniorów. W 2029 roku będzie to już 437 emerytów.