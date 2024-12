Masz konto w Santander Banku? Rządowa agencja ostrzega

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszuści wymyślają wciąż na nowo, w jaki sposób najlepiej uśpić naszą czujność i ogłocić z oszczędności. Tym razem, postanowili posłużyć się wizerunkiem banku Santander i za pomocą fałszywej strony logowania wyłudzić od nas dane do bankowości online. CERT Polska ostrzega przed najnowszą formą ataku. Oszuści wysyłają nam SMS o konieczności aktualizacji aplikacji mobilnej banku Santander. Wszystko po to, aby uniknąć blokady konta. Niestety, SMS nie jest prawdziwy.

Phishing wykorzystujący wizerunek banku? To częsta metoda działania oszustów, bo pozwala przejąć dane logowania do bankowości online i ukraść Wasze pieniądze. Regularnie ostrzegamy przed tym zagrożeniem, a dziś chcemy zwrócić uwagę klientów banku Santander. Wiadomość SMS o konieczności aktualizacji aplikacji mobilnej banku Santander, by uniknąć blokady konta, to oszustwo. Zwracajcie uwagę na adresy stron, na których wpisujecie login i hasło do banku! A wiadomości SMS, które budzą Wasze podejrzenia, wysyłajcie nam na nr 8080