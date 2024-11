Santander Bank Polska apeluje do klientów. Podał jasne wytyczne

Santander Bank Polska to kolejny bank, który apeluje do klientów, aby stosowali się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nic bowiem skuteczniej nie ochroni naszych pieniędzy na koncie, jak nasze osobiste działania prewencyjne. Oto kluczowe zasady, o których należy pamiętać.

Santander Bank Polska - kiedy oszuści próbują się dobrać do twoich oszczędności. Jak zapobiegać?

Santander Bank już od jakiegoś czasu prowadzi w sieci kampanię Nie wierz w bajki, która trzeba przyznać jest nie tylko ładna wizualnie, ale także całkiem skutecznie działa na naszą wyobraźnię. Tym razem, bank podał kilka zasad, których przestrzeganie pomoże uchronić od popularnych ataków, które regularnie realizują oszuści.

1. Korzystanie z dwuskładnikowego uwierzytelniania podczas logowania.

To jest doskonała metoda prewencyjna. Daje chyba największą pewność, że na konto użytkownika nie włamie się osoba trzecia, nawet w przypadku wycieku danych typu login i hasło.

2. Częsta zmiana hasła

To rzecz jasna podstawa bezpieczeństwa, która łączy się z zasadą numer jeden. Prosta, ale skuteczna. Regularne zmienianie kombinacji znaków zabezpieczających konto to idealny sposób na oszusta. Jeśli wejdzie on w posiadanie danych, które na przykład mają kilka miesięcy, zostanie on zablokowany podczas próby logowania.

3. Unikanie niezabezpieczonych sieci Wi-Fi

Korzystanie z tego typu sieci, może teoretycznie prowadzić do przejęcia wpisywanych danych logowania przez oszusta. Lepiej chuchać na zimne i nie narażać się na atak, jeśli nie ma takiej potrzeby.

4. Śledzenie informacji o cyberbezpieczeństwie

Nawet na stronie samego Santandera, podawanych w ramach kampanii Nie wierz w bajki. Ważne jest aby mieć oczy i uszy szeroko otwarte cały czas. Oszuści bowiem nie śpią i raz po raz zmieniają warianty ataków. Wszystko po to, aby w końcu wykraść nasze pieniądze.

