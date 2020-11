PKO Bank Polski udostępnia open banking w IKO na iOS

Użytkownicy aplikacji IKO na urządzeniach z systemem iOS mogą w niej podpiąć swoje konta w wybranych innych bankach. Wszystko dzięki otwartej bankowości.

Otwarta bankowość (open banking) jest już dostępna dla klientów PKO Banku Polskiego, którzy korzystają z aplikacji IKO na iPhone'ach, czyli smartfonach z systemem iOS. Dzięki temu mogą oni mieć wgląd do swoich kont w innych bankach w jednym miejscu. Otwarta bankowość to również szybsze pożyczki i ciekawsze oferty jeszcze lepiej dopasowane do Twoich potrzeb, dzięki informacji na przykład o historii transakcji z kont w innych bankach.

Aktualnie można podpiąć w IKO swoje konto Inteligo oraz konta prowadzone przez BNP Paribas, Millennium, Pekao, mBank, Santander i Alior Bank, w tym T-Mobile Usługi Bankowe. PKO BP obiecuje, że lista banków będzie systematycznie poszerzana.

Jak podpiąć konto z innego banku w aplikacji IKO?

Na stronie głównej aplikacji IKO przesuń kafel z kontami lub przejdź do Moje produkty -> Konta i wybierz kafel „Podepnij konta z innych banków", skrót „+” albo menu kontekstowe (ikona z 3 kropkami). Wybierz z listy bank, w którym masz konto. Następnie określ sposób dodawania konta: możesz wpisać numer konta „ręcznie” lub wybrać go na stronie swojego banku – druga opcja jest prostsza. Zaakceptuj: Regulamin świadczenia przez PKO Bank Polski usługi dostępu informacji o rachunku (AIS) wyrażasz tylko raz (obowiązkowa),

świadczenie usługi dostępu informacji o rachunku (AIS) – zgodę wyrażasz za każdym razem, gdy podpinasz konto z innego banku (obowiązkowa),

przetwarzanie danych pozyskanych w ramach usługi AIS oraz marketing kanałami elektronicznymi, dzięki którym będziemy mogli zaproponować Ci oferty jeszcze lepiej dopasowane do Twoich potrzeb (opcjonalne). Bank przekieruje Cię na stronę uwierzytelnienia do Twojego konta w innym banku – przygotuj dane do logowania i potwierdź podpięcie rachunku w aplikacji IKO. Po powrocie do aplikacji IKO zobaczysz podpięte konto obok swoich pozostałych rachunków na stronie głównej i w Moich produktach.

Źródło tekstu: PKO BP