PKO BP wjeżdża do Android Auto. Nowe opcje dla klientów

Bank PKO BP wprowadza nowość w IKO. Klienci używający aplikacji mobilnej banku mogą teraz płacić za parkowanie na ekranie samochodu z Android Auto.

Wakacje to czas, gdy najwięcej podróżujemy. Z myślą o tym bank PKO BP wprowadził nowe ułatwianie dla tych swoich klientów, którzy w samochodach korzystają z Android Auto.

Od teraz użytkownik aplikacji IKO banku PKO będzie mógł wygodnie opłacić postój samochodu w strefie płatnego parkowania. Wystarczy, że połączy swój smartfon Android z systemem infotainment w samochodzie.

PKO w Android Auto – jak zapłacić za parkowanie?

Najpierw trzeba upewnić się, że aktywna jest funkcja Opłaty parkingowe – można ją znaleźć w aplikacji IKO w sekcji Oferta. Jeżeli nie, to należy zaakceptować regulamin i przyznać dostęp do lokalizacji. Trzeba też dodać samochód, za który chce się zapłacić. Klienci PKO BP, którzy już to zrobili wcześniej, mogą od razu zacząć korzystać z aplikacji IKO na ekranie samochodu.

Jak więc zapłacić za parkowanie? Na ekranie samochodu trzeba wybrać funkcję Android Auto i kliknąć w ikonę aplikacji IKO na ekranie. Następnie trzeba wybrać z listy miasto, w którym się parkuje, potem strefę parkowania, rodzaj parkowania („start/stop” lub „wybierz czas parkowania”), numer rejestracyjny pojazdu oraz konto, z którego PKO BP pobierze opłatę.

Jeśli opłata za parkowanie wyniesie więcej niż 100 zł, klient musi wyrazić dodatkową zgodę w aplikacji IKO, aby w przyszłości takie wyższe opłaty potwierdzać z ekranu samochodu. W tym celu trzeba wejść na telefonie do aplikacji IKO i wybrać menu Oferta → Opłaty parkingowe → menu kontekstowe → Android Auto i wyrazić dodatkową zgodę.

Usługa Opłaty parkingowe w aplikacji PKO BP realizowana jest przez spółkę Mobile Traffic Data, właściciela rozwiązania moBILET. Usługa dostępna jest w wybranych miastach. Połączenie aplikacji IKO z Android Auto dostępne jest w aplikacji IKO od wersji 3.153.

Dodatkowo w sezonie letnim klienci PKO BP mogą płacić za parkowanie w dwóch nadbałtyckich kurortach: Rewalu (od 1 czerwca do 15 września) i Ustce (od 15 czerwca do 15 września).

Zobacz: Zajrzyj do aplikacji PKO BP. Jest nowa usługa

Zobacz: PKO BP zmienia aplikację. Od razu to dostrzeżesz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO BP