Zaktualizuj aplikację PKO BP. Naprawdę warto

PKO BP bije kolejny rekord – aplikacja mobilna IKO ma 8 mln aktywnych użytkowników. Bank wprowadził do niej ostatnio kilka nowości i zapowiada kolejne.

Liczba aktywnych aplikacji mobilnych IKO w PKO przekroczyła właśnie rekordowe na polskim rynku bankowym 8 mln. O poprzednim podobnym rekordzie – 7 mln aktywnych użytkowników – bank informował w październiku 2022, co oznacza, że w ciągu półtora roku przybył milion aktywnych instalacji.

Od momentu uruchomienia, w marcu 2013 roku, użytkownicy w sumie logowali się do aplikacji 9,3 mld razy, zrobili 2,8 mld transakcji na łączną kwotę 778 mld złotych.

Klienci PKO logują się do IKO co godzinę średnio 295 tys. razy. Wykonują w IKO co sekundę 9 płatności mobilnych w internecie. Codziennie w IKO realizowanych jest prawie 2,7 mln różnych operacji finansowych. Najczęściej użytkownicy płacą BLIKIEM w internecie – to 29 proc. ze wszystkich transakcji, robią przelew na rachunek (20 proc.) oraz przelew na telefon (16 proc.).

Nowości w aplikacji IKO

Aplikacja PKO Banku Polskiego ma już ponad 100 funkcji i ciągle przybywa w niej nowych możliwości oraz usług dla użytkowników.

Nowe funkcje i usługi, z jakich od niedawna mogą korzystać użytkownicy aplikacji mobilnej, to m.in.: tryb dyskretny (ukrywanie salda), nowa odsłona kantoru internetowego, podpowiadanie strefy parkowania w wybranych miastach, bardziej szczegółowa analiza wydatków przez Asystenta głosowego oraz usługi dodatkowe, np. Telemedycyna, Bezpieczny Ekran, Bezpiecznie w Internecie, kody do Multikina.

Na tym oczywiście się nie skończy. PKO już pracuje nad kolejnymi nowościami. Wśród wdrożeń zaplanowanych w IKO w najbliższej przyszłości jest czat z konsultantem, możliwość złożenia reklamacji, zakup i obsługa ubezpieczenia na życie i wniosek o karty kredytowe dla klientów firmowych.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO Bank Polski