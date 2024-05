mBank może odciąć ci dostęp. Masz czas do 12 czerwca

Jesteś klientem mBanku i korzystasz ze starego Androida? Wkrótce stracisz dostęp do aplikacji mobilnej banku. To podobno z powodu jego troski o Twoje pieniądze.

W lutym tego roku mBank zapowiedział, że wprowadzi ograniczenia do swojej aplikacji na systemy Android oraz iOS. Polegają one na odcięciu dostępu z poziomu urządzeń ze starszymi wersjami tego oprogramowania, przy czym w przypadku mobilnego systemu Google'a chodzi o naprawdę leciwego Androida 7. Wtedy nie znaliśmy dokładnej daty wprowadzenia tych ograniczeń, ale teraz już wiemy, że odbędzie się to 12 czerwca 2024 roku.

Od tego dnia, by nadal korzystać z aplikacji mobilnej mBanku, mBank Token lub mJunior, trzeba mieć na swoim urządzeniu z Androidem system co najmniej w wersji 8.0. Zmianę tę mBank uzasadnia względami bezpieczeństwa, z czym nie ma co dyskutować. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego w takim razie nie jest wymagana jeszcze nowsza wersja oprogramowania – Android 8 miał premierę w 2017 roku.

Zmiany w mBanku i ich konsekwencje

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa wyżej, nie zalogujesz się na swoje konto w aplikacji mobilnej, jeśli masz Androida starszego od wymaganej wersji. Jeśli korzystasz z mobilnej autoryzacji, stracisz również możliwość potwierdzania swoich operacji zlecanych na przykład w serwisie transakcyjnym.

By korzystać z najnowszej wersji aplikacji mBank, konieczna może być aktualizacja systemu operacyjnego w używanym urządzeniu mobilnym. Może się również zdarzyć, że ze względu na brak wsparcia ze strony producenta tego urządzenia i dostępności nowszej wersji Androida, będzie trzeba smartfon czy tablet wymienić na nowszy. Jeśli nie masz takiej możliwości, rozważ zmianę sposobu autoryzacji na hasła SMS, by potwierdzać swoje operacje w serwisie transakcyjnym.

Aby odłączyć aplikację od swojego konta w mBanku, zaloguj się do aplikacji mobilnej, kliknij w ikonę koła zębatego, a następnie w sekcji dostęp do banku kliknij odłącz.

Pamiętaj. Aplikacja mobilna mBanku to nie tylko stały, ale przede wszystkim bezpieczny dostęp do konta. Dzięki aplikacji mobilnej możesz korzystać z takich rozwiązań jak mobilne potwierdzenie tożsamości pracownika czy potwierdzenie jednorazowego dostępu, gdy logujesz się do serwisu transakcyjnego z urządzenia, które nie jest oznaczone przez Ciebie jako zaufane.

– wyjaśnia mBank

