108 Mpix, Snap 695 i moduł 5G. Ten OnePlus to król średniaków? (Test)

W ostatnim czasie w moje ręce trafił kolejny przedstawiciel serii Nord OnePlusa. Mowa tu o urządzeniu o wdzięcznej i prostej nazwie OnePlus Nord 3 Lite 5G. Jak sprawuje się średniak od chińskiego producenta?

Już dawno minęły czasy, gdy trzeba było zainwestować we flagowca, by dostać urządzenie, które jednocześnie robi ładne zdjęcia, działa płynnie i bez żadnych zacinek, ma ekran z wysokim kontrastem i wieloma kolorami oraz wytrzyma na jednym ładowaniu przez więcej niż dzień.

Teraz większości konsumentów do codziennego użytku w pełni wystarczy sprzęt tańszy, a zakup flagowca można uznać za swego rodzaju fanaberię, co potwierdza istnienie OnePlusa Nord CE 3 Lite 5G. Za około 1600 złotych dostaniemy aparat 108 Mpix, wydajny procesor Snapdragon 695, łączność 5G, 8 GB RAMu, najnowszego Androida 13 i ciężką do zapamiętania nazwę modelu. Czego chcieć więcej?

Specyfikacja:

Cena: 1599 złotych

Wymiary: wys. 16.55 x szer. 7.60 x grub. 0.83 cm

Wyświetlacz: 6.72", 2400 x 1080px, IPS

Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

Próbkowanie dotyku: 240 Hz

Pamięć wbudowana: 128 GB lub 256 GB UFS 2.2

Pamięć RAM: 8 GB LPDDR4X

Układ: Qualcomm Snapdragon 695 5G

System operacyjny: Android 13

Aparat tylny: Główny 108 Mpix (f/1.7) + Macro 2 Mpix (f/2.4) + Czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4)

Aparat przedni: 16 Mpix

Bateria: 5000 mAh

Ładowanie: 67 W SUPERVOOC

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Zestaw testowy

W moje ręce wpadło urządzenie w czarnym pudełku z niebieskim zdobieniem i białymi napisami. W środku oprócz samego telefonu znalazłem pełen zestaw akcesoriów. Wraz ze smartfonem OnePlus Nord CE 3 Lite 5G otrzymujemy czerwony kabel, białą ładowarkę 67 W SuperVOOC, przezroczystą obudowę i dokumentację. Niestety, takie podejście do klienta jest coraz rzadsze, więc tym bardziej należy doceniać, gdy producent nie zmusza nas do dokupowania akcesoriów.

Źródło zdjęć: Własne