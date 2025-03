Nextbase iQ to inteligentny strażnik Twojego samochodu (test)

Jazda własnym samochodem nie należy do najbezpieczniejszych sposobów podróżowania – co do tego raczej nikt nie ma wątpliwości. Nawet jeśli sami będziemy prowadzić ostrożnie, i tak możemy brać udział w zdarzeniu drogowym, spowodowanym na przykład przez innych uczestników ruchu. By dowieść przed organami ścigania naszej niewinności, warto posłużyć się dowodem w postaci nagrania z wideorejestratora samochodowego, takiego jak Navitel iQ właśnie.

Model ten w testowanej przeze mnie wersji potrafi rejestrować nagrania w jakości 4K, co powinno zachować wiele szczegółów, w tym numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, a być może również będących jego przyczyną. Do nagrań możemy się łatwo dostać, w zasadzie z każdego miejsca na świecie. A jak to wszystko się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze dane techniczne wideorejestratora:

Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

Wymiary: ok. 185 x 100 x 55 mm, masa: 310 g (bez części przyklejanej do szyby),

Mocowanie do szyby za pomocą taśmy 3M,

Mały kolorowy ekran wyświetlający informacje w postaci ikon,

Układ CV, zaawansowana sztuczna inteligencja,

Obsługa kart pamięci microSD do 256 GB,

Kamera przednia 4K (2160p), 7-warstwowy obiektyw, kąt widzenia 140°, stabilizacja obrazu,

Kamera kabinowa 2K (1440p), kąt widzenia 180°,

Noktowizja – ulepszona podczerwień,

Łączność: 4G LTE (wbudowana karta SIM), Wi-Fi, Bluetooth,

Wbudowany odbiornik GPS, czujnik zbliżeniowy, mikrofon i głośnik,

Wybrane funkcje: natychmiastowy dostęp do nagrań, szyfrowanie danych, podgląd na żywo, inteligentny tryb parkingowy, tryb świadka, tryb strażnika, Emergency SOS, sterowanie głosowe (brak języka polskiego),

Obsługa za pomocą aplikacji Nextbase iQ na smartfonie,

Zasilanie z portu OBD samochodu,

Dodatkowe gniazdo do podłączenia tylnej kamery (sprzedawana osobno),

Cena w sklepie producenta: 2499 zł.

Wideorejestrator Nextbase iQ przyjechał do mnie w kartonowym pudełku, w którym znalazłem również:

kabel zasilający OBD,

kable zasilające z bezpiecznikami,

narzędzia montażowe,

karta microSD 64 GB U3,

Naklejki „Protected by Nextbase”.

Duże możliwości idą w parze z wielkością?

Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy po otwarciu pudełka z urządzeniem Netatmo iQ, są jego pokaźne rozmiary. Wcześniej przez długi czas używałem kamery Netatmo 422GW, która jest przy tym mikrusem.

Netatmo iQ to zdecydowanie nie jest dyskretne urządzenie, które można pominąć na przedniej szybkie, tak jak w przypadku innych modeli tej firmy. Za to wideorejestrator jest bardzo łątwy w montażu – wystarczy przykleić podstawę do szyby za pomocą dołączonej do zestawu taśmy 3M oraz podłączyć zasilanie. Całą resztę zrobimy w aplikacji na smartfonie.

Poza dużymi rozmiarami (i masą), testowane urządzenie ma jeszcze jedną szybko zauważalną wadę – nietypowe gniazda do zasilania (takie samo gniazdo jest też do podłączenia tylnej kamery). Wygląda niemal jak USB-C, ale jest bardziej prostokątne. W zestawie co prawda są kable zasilające, ale jakbyśmy chcieli zasilić Netatmo iQ z innego źródła, to może się pojawić problem.

Pierwsze uruchomienie i… pierwszy „zonk”

Netatmo iQ nie ma własnego interfejsu, za pomocą którego można ją skonfigurować. Do tego jest wymagana aplikacja na smartfonie. Skąd ją wziąć? Na wewnętrznym pudełku z kablami i innymi akcesoriami można znaleźć krótką instrukcję. Krok 1 – według niej – ma polegać na zeskanowaniu kodu QR i instalacji aplikacji Nextbase iQ. Problem jednak na tym, że po zeskanowaniu tego kodu zobaczyłem taki oto obrazek:

Pozostało ręczne wyszukanie aplikacji w sklepie Google Play, co – na szczęście – dało znacznie lepsze rezultaty.

Po zainstalowaniu aplikacji Nextbase iQ na smartfonie, można zacząć dodawanie wideorejestratora. Przez cały proces jesteśmy prowadzeni za rękę, dostając podpowiedzi na każdym kroku, więc każdy powinien sobie z tym poradzić.

Gdy dodawanie kamery do aplikacji dobiegnie końca, dostaniemy propozycję skorzystania z subskrypcji w dwóch wersjach: Protect za 29,99 zł miesięcznie (lub 298 zł rocznie) albo Protect Plus za 39,99 zł miesięcznie (lub 425,74 zł rocznie). Bez tego nie skorzystamy z łączności 4G oraz z większości dostępnych w Netatmo iQ funkcji. W każdym przypadku, pierwsze dwa miesiące subskrypcji są za darmo. Warto więc to wypróbować. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem korzystania z testowanego urządzenia była aktualizacja jego oprogramowania.

Wszystko zrobisz w aplikacji

Jak już napisałem wcześniej, do obsługi Netatmo iQ służy aplikacja mobilna o tej samej nazwie. Dzięki niej mamy dostęp między innymi do wszystkich ustawień wideorejestratora, w tym czułości czujników zbliżeniowych (w trybie parkingowym) i czujnika przeciążeń (wykrywanie zdarzeń podczas jazdy). Możemy też zaktualizować oprogramowanie urządzenia oraz zarządzać subskrypcją Protect/Protect Plus.

Aplikacja Nextbase iQ daje również dostęp do zarejestrowanych nagrań. Te są zapisywane na karcie pamięci. Mogą też być przechowywane w chmurze, o ile korzystamy z płatnej subskrypcji (30 lub 180 dni) oraz kamera ma połączenie z Internetem (LTE lub Wi-Fi). Nagrania możemy z dowolnego miejsca zdalnie skopiować na telefon. Możemy też wyjąć kartę pamięci z urządzenia i z niej bezpośrednio skopiować nagrania.

Czy warto korzystać z subskrypcji? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Jednak bez niej nie wykorzystamy wszystkich możliwości tego sprzętu. Mam tu na myśli:

łączność 4G,

przechowywanie nagrań w chmurze,

zdalne pobieranie nagrań,

zdalne ostrzeżenia,

podgląd obrazu z kamer na żywo,

tryb parkingowy (wykrywanie i rejestracja zdarzeń podczas parkowania),

tryb świadka (kontakty alarmowe otrzymają możliwość oglądania transmisji na żywo),

tryb strażnika (limity prędkości, siły G i lokalizacji oraz informowanie o ich przekroczeniu),

SOS w nagłych przypadkach (automatyczne wysyłanie danych do ratowników medycznych po wypadku, tylko w Protect Plus),

zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowej incydentów (tylko w Protect Plus),

wiele kont użytkowników.

Niektóre czynności możemy wykonać głosowo, na przykład włączyć lub wyłączyć wybraną funkcję. Niestety, nie ma tu obsługi języka polskiego – wbrew temu, co może sugerować instrukcja obsługi (jej fragment poniżej). Może kiedyś to się zmieni.

Korzystanie z kamery i jakość nagrań

Podstawową funkcją wideorejestratora Nextbase iQ jest nagrywanie tego, co się znajduje przed samochodem oraz w jego wnętrzu, a także – jeśli dodamy tylną kamerę – co się dzieje za samochodem. Z każdej kamery dostajemy dwie serie filmów – w pełnej rozdzielczości (4K dla kamery przedniej i 2K dla kamery kabinowej) oraz w rozdzielczości 480p (łatwiejsze do przesyłania). Wadą jest tu mocne poszatkowanie nagrań – zapisywane są filmy o długości 30 sekund. Nie znalazłem w ustawieniach opcji pozwalającej to zmienić.

Nagrania są wykonywane w trybie ciągłym od uruchomienia silnika do jego zgaszenia, a także wtedy, gdy urządzenie wykryje ruch wokół samochodu. Sztuczna inteligencja, w którą wyposażony jest Nextbase iQ, „obserwuje” otoczenie oraz wykrywa potencjalne zagrożenia, dając możliwość podjęcia działań, zanim coś złego się wydarzy. Gdy dojdzie do zdarzenia, zarejestrowany film może być nieocenioną pomocą w ustaleniu, co się wydarzyło czy w ustaleniu sprawców. Nagrania zdarzeń są automatycznie blokowane przed usunięciem. Możemy również sami dane nagranie zablokować – głosowo lub za pomocą służącego do tego przycisku na urządzeniu Nextbase iQ.

Ciekawą funkcją jest tryb strażnika. Gdy chcemy udostępnić komuś samochód, możemy ustawić ograniczenia w postaci limitów prędkości czy lokalizacji, dzięki czemu od razu zobaczymy, gdy nasze auto znajdzie się nie tam, gdzie powinno. Oczywiście, można to wykorzystać również w innych sytuacjach.

A jak wygląda jakość nagrań? Według mnie wystarczająco dobrze, by rozpoznać, co się znajduje przed kamerą, w tym odczytać numery rejestracyjne samochodów w pobliżu. Szczególnie w dzień. W nocy jest trudniej z uwagi na światła samochodów, ale nie powinniśmy mieć problemów z odczytaniem numeru rejestracyjnego auta znajdującego się tuż przed naszym samochodem. Przykładowe nagrania umieściłem poniżej.

Kilka słów o zasilaniu

Wideorejestrator Nextbase iQ zasilany jest ze złącza ODB. Dzięki temu urządzenie ma stały dostęp do energii, nawet wtedy, gdy zapłon jest wyłączony. Pozwala to między innymi na działanie trybu parkingowego. Nie musimy się jednak martwić tym, że kamera wyczerpie nam akumulator w samochodzie, ponieważ gdy jego napięcie spadnie poniżej określonego poziomu, Nextbase iQ przejdzie w tryb oszczędzania energii, deaktywując wyczerpujące akumulator funkcje.

Innowacyjny wideorejestrator z funkcjami premium

Nextbase iQ to zaawansowany wideorejestrator samochodowy, który łączy wysoką jakość nagrań z nowoczesnymi funkcjami bezpieczeństwa. Dzięki kamerze 4K użytkownik może liczyć na szczegółowe nagrania, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach drogowych wymagających jednoznacznych dowodów. Wbudowana sztuczna inteligencja oraz różnorodne tryby pracy sprawiają, że urządzenie pełni funkcję nie tylko rejestratora, ale także inteligentnego asystenta kierowcy.

Korzystanie z wideorejestratora wymaga aplikacji mobilnej Nextbase iQ, za pomocą której użytkownik może zarządzać ustawieniami, dostępem do nagrań oraz subskrypcją. Warto zaznaczyć, że pełna funkcjonalność urządzenia jest dostępna dopiero po wykupieniu jednej z płatnych subskrypcji, co dla niektórych użytkowników może być istotnym ograniczeniem. Mimo to, aplikacja oferuje wygodny dostęp do nagrań w chmurze oraz możliwość podglądu obrazu na żywo, co stanowi dużą wartość dodaną.

Urządzenie wyróżnia się również sposobem zasilania – poprzez port OBD, co zapewnia ciągłe działanie nawet po wyłączeniu zapłonu. Jest to istotne w kontekście trybu parkingowego, który monitoruje otoczenie pojazdu i może stanowić zabezpieczenie przed aktami wandalizmu lub kradzieżą. Jednak pewnym mankamentem może być nietypowe złącze zasilania, które ogranicza możliwość łatwej wymiany przewodów na zamienniki.

Cena Nextbase iQ w wersji 4K w oficjalnym sklepie producenta wynosi 2499,99 zł, co może być barierą dla niektórych użytkowników. Warto jednak zaznaczyć, że urządzenie można znaleźć w niższej cenie – 1999,99 zł, czyli za tyle, ile kosztuje wersja 1K na stronie nextbase.com. Jeśli zależy nam na pełnej funkcjonalności i najwyższej jakości nagrań, warto rozważyć ten zakup, zwłaszcza jeśli znajdziemy atrakcyjniejszą ofertę.