Polacy o tym nie wiedzą. 36 zł na rok i masz spokój

Ubezpieczenie NNW jeszcze parę lat temu było kojarzone z ubezpieczeniem od złamań, do tego opłacane „pod przymusem” w szkole, to już jednak przeszłość. Współczesne pakiety idą z duchem czasu i pozwalają m.in. zabezpieczyć się na wypadek uszkodzenia przez dziecko pomocy naukowych czy cudzego smartfonu. Zaintrygowani?

Ubezpieczenie NNW. Nieodłączny element wrześniowej wyprawki szkolnej. Przez lata było jednak nieco bagatelizowane. Opłacane w szkole „bo trzeba” i bez zastanowienia, co tak naprawdę obejmuje. W końcu nikt z nas nie chce myśleć o nieszczęściach, które mogą spotkać naszych najbliższych. Zabiegani rodzice mogli nawet nie dostrzec, jaki zakres obejmuje wykupione przez nich ubezpieczenie. Wypadek? Złamanie? Poparzenie? To ważne, ale to nie są jedyne urazy, na które narażone jest dziecko w wieku szkolnym.

Polski ustawodawca określił, że nasza odpowiedzialność za dzieci do 13 r. życia obowiązuje na zasadzie ryzyka. Za wszystkie wyrządzone przez niego szkody odpowiada więc rodzic. Na szczęście dostępne są już ubezpieczenia NNW, które obejmują ochronę w sposób kompleksowy i pokrywają straty, chociażby na sprzęcie elektronicznym – mówi nam Magdalena Huczek z ubezpieczeniazdalnie.pl

W ramach NNW mamy teraz całą grupę świadczeń dodatkowych (pomocowych), które pomagają wrócić dziecku do zdrowia i jednocześnie chronią rodzica – dodaje.

Obecnie ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmuje wszystkie sfery życia dziecka – nie tylko te związane ze szkołą, ale także aktywnościami poza lekcjami. Ciekawą nowością jest OC za szkody wyrządzone przez dziecko. O co w tym chodzi? Ta część NNW pokryje wszelkie straty, które może spowodować niesforna pociecha. Przykładowo, gdy pożyczy od kolegi tablet i przez przypadek go uszkodzi. Podobnie, jak szkody, które mogą powstać przy korzystaniu z tablic multimedialnych, rzutników czy komputerów – wszelkiego sprzętu elektronicznego, z którego obecnie uczniowie korzystają w szkole.

Ubezpieczenie NNW, a ochrona dziecka w sieci

Kolejna nowość wprowadzona w ramach ubezpieczeń NNW to ochrona dziecka w sieci – element niezbędny w XXI w. Ta opcja obejmuje cztery, równie ważne wymiary.

Blokada rodzicielska

Nie musisz mieć specjalistycznej wiedzy. Dzięki tej opcji konsultant pomoże założyć blokadę rodzicielską na komputer, tablet czy telefon dziecka.

Ochrona reputacji w sieci

Niestety coraz więcej dzieci pada ofiarą hejtu w sieci. Ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko pomoc informatyczną, aby usunąć drwiny czy pomówienia dotyczące dziecka, ale także pomoc prawną.

Monitoring

Na czym to polega? Konsultant zakłada monitoring na sprzęt elektroniczny, którym posługuje się dziecko. Rodzic wówczas za pomocą specjalnego programu ma wgląd do treści, które wyszukuje w sieci oraz do jego aktywności w mediach społecznościowych.

Pomoc dla ofiar cyberprzemocy

W XXI w. zarówno mali, jak i duzi internauci są narażeni na cyberprzemoc. W ramach ubezpieczenia NNW oferowany jest dostęp do pomocy prawnej oraz grup terapeutycznych, które wspierają ofiary przemocy w sieci.

Ubezpieczenia online rosną w siłę

Spora część naszego życia toczy się teraz w internecie. Dotyczy to również ubezpieczeń. Ma to zresztą swoje dobre strony. W sieci z łatwością porównamy poszczególne pakiety i wybierzemy ten, który odpowiada potrzebom naszego dziecka.

Kupując ubezpieczenie NNW możemy liczyć m.in. na:

pokrycie kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwych wypadków (takich jak złamania, poparzenia, ugryzienie kleszcza czy utrata zęba),

pokrycie kosztów leczenia urazów nabytych w czasie uprawiania sportów (w tym jeździectwa i sztuk walki),

pomoc psychologiczną,

pokrycie kosztów zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka,

OC za szkody wyrządzone przez dziecko,

ochrona dziecka w sieci.

A ceny? Są zależne od wieku dziecka i pakietu, który wybierzemy. Na Compero.pl znajdziemy najlepsze dostępne na rynku ubezpieczenia NNW – ceny zaczynają się tam już od 36 zł za rok. Formalności możemy załatwić tam bez wychodzenia z domu. Wystarczy parę kliknięć myszką, aby wykupić ubezpieczenie NNW. Szczegóły znajdziecie tutaj [link].

Materiał promujący usługi własne. Marki Telepolis.pl i Compero.pl są własnością Comperia S.A.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Maximumm / Shutterstock