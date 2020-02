Telefon Samsung? Polecane modele w 2020 roku

Przyjrzeliśmy się ofercie telefonów Samsunga na polskim rynku i wybraliśmy dziewięć modeli, które polecamy na 2020 rok. Nie trzymaliśmy się żadnych granic cenowych, dlatego na naszej liście znajdziecie zarówno urządzenia z najwyższej półki cenowej, jak i te sporo tańsze.

Przy wyborze urządzeń do naszego rankingu kierowaliśmy się tą samą zasadą, co przy innych tego typu okazjach. Dany model musi być dostępny w Polsce w oficjalnej dystrybucji oraz możliwy do kupienia w znanych sieciach handlowych, które przestrzegają polskiego prawa, na przykład w zakresie "rękojmi".

Na koniec zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, w której pytamy, które z wymienionych urządzeń wybralibyście dla siebie (gdyby nie było innych).

Samsung Galaxy A40 - "maleństwo" w dobrej cenie

Gdy szukamy telefonu kom orkowego, który zmieści się w niemal każdej kieszeni, mamy nie lada wyzwanie. Takich urządzeń jest na rynku niewiele, w zasadzie na każdej półce cenowej. Tym bardziej atrakcyjnym modelem może się wydawać Samsung Galaxy A40, który "zaimponował" nam swoimi możliwościami w całkiem przystępnej cenie, będąc przy tym urządzeniem małym - jak na obecne standardy.

Ubiegłoroczny smartfon koreańskiego producenta wyposażony został w 5,9-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+, z małym wcięciem w górnej części na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 25 Mpix. Tylny aparat z złożony jest z jednostek 16 Mpix i 5 Mpix (ultraszeroki kąt). Wewnątrz obudowy pracuje chipset Exynos 7904, wspierany przez 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB przestrzeni na dane, rozszerzalnej za pomocą karty pamięci microSD (do 512 GB). Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 3100 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 9 Pie - wkrótce model ten dostanie Androida 10.

Ceny małego Samsunga zaczynają się od niecałych 900 zł.

Samsung Galaxy A71 - średnia półka w najnowszym wydaniu

W grudniu 2019 roku Samsung zaprezentował dwa nowe smartfony ze średniej półki, wśród których znalazł się model Galaxy A71. To pod wieloma względami bardzo udany model, punktujący między innymi świetnym wyświetlaczem Super AMOLED (6,7 cala, FullHD+) z otworem na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego oraz czytnikiem linii papilarnych (pod powierzchnią panelu).

A71 to również urządzenie o bardzo dobrej wydajności, zapewnionej przez chipset Qualcomm Snapdragon 730, wspierany przez 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej (jest też osobny slot na kartę pamięci microSD). W komplecie dostajemy dobry, poczwórny aparat fotograficzny z tyłu (64 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix), a także wydajny akumulator o pojemności 4500 mAh. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2.0.

Samsung Galaxy A71 może być nasz za 1999 zł.

Samsung Galaxy XCover Pro - nowy "pancerniak" w rodzinie

Samsung znany jest między innymi z produkcji chwalonych przez wiele osób smartfonów z serii Galaxy Xcover, charakteryzujących się wzmocnioną obudową o zwiększonej odporności między innymi na upadki, wodę i pyły. Taki jest najnowszy Samsung Galaxy Xcover Pro, debiutujący w styczniu tego roku, zgodny z normami MIL-STD-810G oraz IP68.

Poza tym jest to zupełnie normalny smartfon z 6,3-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości FullHD+ czy trzema aparatami fotograficznymi (25 Mpix + 8 Mpix z tyłu oraz 13 Mpix z przodu. Za płynne działanie interfejsu (Android 10, One UI 2) oraz zainstalowanych aplikacji i gier odpowiada tu chipset Exynos 9611, wspierany przez 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 4050 mAh.

"Pancerniak" Samsunga kosztuje 2199 zł.

